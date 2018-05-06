Раккель: Приятно было поучаствовать во всех трёх голах сборной Швеции

«Конечно, приятно поучаствовать во всех трёх голах, но прежде всего я хотел бы отметить всю нашу команду. Каждый вложил свои силы и эмоции в этот успех. Правда, если первый период получился хорошим, то с середины матча у нас появились определённые проблемы. Нельзя было отдавать сопернику инициативу. Прежде всего нужно обратить внимание на удаления, ведь чехи дважды забили нам в большинстве. Именно из-за этого концовка получилась такой нервной.



Первое звено сегодня сделало ту работу, которую и должно было сделать. Тренеры просили нас активнее играть впереди, стараться постоянно держать в напряжении соперника, его защитников и вратарей. Мой гол? Решил бросить в верхний угол, удачно попал. Я постоянно тренирую такие броски, отрабатываю их на тренировках. Получилось исполнить именно так, как и хотел», — сказал Ракелль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.