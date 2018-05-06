Раккель: Приятно было поучаствовать во всех трёх голах сборной Швеции
Нападающий сборной Швеции Рикард Ракелль, набравший 3 (1+2) очка в матче с командой Чехии (3:2), подвёл итоги встречи.
«Конечно, приятно поучаствовать во всех трёх голах, но прежде всего я хотел бы отметить всю нашу команду. Каждый вложил свои силы и эмоции в этот успех. Правда, если первый период получился хорошим, то с середины матча у нас появились определённые проблемы. Нельзя было отдавать сопернику инициативу. Прежде всего нужно обратить внимание на удаления, ведь чехи дважды забили нам в большинстве. Именно
Первое звено сегодня сделало ту работу, которую и должно было сделать. Тренеры просили нас активнее играть впереди, стараться постоянно держать в напряжении соперника, его защитников и вратарей. Мой гол? Решил бросить в верхний угол, удачно попал. Я постоянно тренирую такие броски, отрабатываю их на тренировках. Получилось исполнить именно так, как и хотел», — сказал Ракелль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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|Рикард Гренборг
|Йозеф Яндач
|Магнус Хелльберг
|Давид Риттих 58:45
|1-й период
|04:49
|Рикард Ракелль (М. Янмарк, Х. Линдхольм)
|Михал Моравчик
|06:42
|07:13
|Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
|2-й период
|Либор Шулак
|24:16
|26:51
|Микаэль Баклунд
|31:13
|Лиас Андерссон
|33:04
|Хампус Линдхольм
|Филип Гронек (Р. Червенка, Т. Гика)
|33:10
|Томаш Гика
|36:00
|3-й период
|43:11
|Мика Зибанежад (Р. Ракелль)
|47:51
|Эрик I Густафссон
|Дмитрий Яшкин
|47:51
|48:25
|Оливер Экман-Ларссон
|Радко Гудас
|48:25
|55:06
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|Томаш Гика (Р. Факса)
|55:46
|12
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол