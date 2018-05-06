Клингберг: Не знаю, кто фаворит группы А — Россия или Швеция. Обе команды мощны
Защитник сборной Швеции Джон Клингберг поделился мнением о прошедшем матче с командой Чехии (3:2) и раскладе сил в группе А чемпионата мира по хоккею.
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«Мы знали, что матч с Чехией получится тяжёлым. У чехов всегда собирается хорошая команда. Важно, что мы здорово начали первый период, быстро повели в счёте, а затем увеличили своё преимущество. Расстроил тот факт, что нахватали штрафа. Дважды соперник нас за это наказал.
В Копенгагене у нас отличная поддержка. Нам нужно постоянно радовать своих болельщиков, мы здесь играем для них. Они заполняют трибуны, большое спасибо за это. Болельщики сборной Швеции всегда верят в нас.
Я не знаю, кто фаворит нашей группы — Россия или Швеция. Обе команды мощны, с отличными игроками. Мы будем тщательно разбирать игру россиян, нам с ними играть в самом конце. Возможно, что как раз в этом матче и решится судьба первого места, но пока наши мысли о следующей встрече», — сказал Клингберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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|Рикард Гренборг
|Йозеф Яндач
|Магнус Хелльберг
|Давид Риттих 58:45
|1-й период
|04:49
|Рикард Ракелль (М. Янмарк, Х. Линдхольм)
|Михал Моравчик
|06:42
|07:13
|Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
|2-й период
|Либор Шулак
|24:16
|26:51
|Микаэль Баклунд
|31:13
|Лиас Андерссон
|33:04
|Хампус Линдхольм
|Филип Гронек (Р. Червенка, Т. Гика)
|33:10
|Томаш Гика
|36:00
|3-й период
|43:11
|Мика Зибанежад (Р. Ракелль)
|47:51
|Эрик I Густафссон
|Дмитрий Яшкин
|47:51
|48:25
|Оливер Экман-Ларссон
|Радко Гудас
|48:25
|55:06
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|Томаш Гика (Р. Факса)
|55:46
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол