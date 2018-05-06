Червенка: Шведы нас не удивили, у них сильная сборная и много игроков из НХЛ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
13:15 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
13:15 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
17:15 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
17:15 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33384783/
6 мая 2018, 20:38 | Чемпионат.com

Червенка: Шведы нас не удивили, у них сильная сборная и много игроков из НХЛ

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка подвёл итоги игры со с командой Швеции (2:3).

«Мы не расслаблялись в начале. У нас вчера была игра. Потихоньку раскатывались, и во втором периоде уже раскатились. Использовали свои шансы и забросили шайбу. Тяжело ли было играть во дворце, заполненном шведскими болельщиками? Нет, знаете, всегда лучше играть при полных трибунах. Всё равно, кого фанаты поддерживают. Сборную России пока что на турнире не видел. У нас следующий матч со Швейцарией, это всё, о чём мы думаем. У вас всегда хорошая команда, это будет тяжёлый матч.

Пастрняк и Крейчи ещё играют в плей-офф НХЛ, пока что тяжело сказать, насколько серьёзным усилением они могут для нас стать. Я стал капитаном команды? Всё равно, кто капитан. Главное, чтобы команда играла. Шведы нас не удивили. У них хорошая команда, много игроков из НХЛ. У шведов сильная сборная», — передаёт слова Червенки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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6 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Швеция 3:2
(2:0, 0:1, 1:1)
Чехия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Йозеф Яндач
Вратари
Магнус Хелльберг Давид Риттих 58:45
1-й период
04:49 Рикард Ракелль (М. Янмарк, Х. Линдхольм)
Михал Моравчик 06:42
07:13 Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
2-й период
Либор Шулак 24:16
26:51 Микаэль Баклунд
31:13 Лиас Андерссон
33:04 Хампус Линдхольм
Филип Гронек (Р. Червенка, Т. Гика) 33:10
Томаш Гика 36:00
3-й период
43:11 Мика Зибанежад (Р. Ракелль)
47:51 Эрик I Густафссон
Дмитрий Яшкин 47:51
48:25 Оливер Экман-Ларссон
Радко Гудас 48:25
55:06 Магнус Пяйярви-Свенссон
Томаш Гика (Р. Факса) 55:46
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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