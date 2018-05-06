Червенка: Шведы нас не удивили, у них сильная сборная и много игроков из НХЛ

«Мы не расслаблялись в начале. У нас вчера была игра. Потихоньку раскатывались, и во втором периоде уже раскатились. Использовали свои шансы и забросили шайбу. Тяжело ли было играть во дворце, заполненном шведскими болельщиками? Нет, знаете, всегда лучше играть при полных трибунах. Всё равно, кого фанаты поддерживают. Сборную России пока что на турнире не видел. У нас следующий матч со Швейцарией, это всё, о чём мы думаем. У вас всегда хорошая команда, это будет тяжёлый матч.



Пастрняк и Крейчи ещё играют в плей-офф НХЛ, пока что тяжело сказать, насколько серьёзным усилением они могут для нас стать. Я стал капитаном команды? Всё равно, кто капитан. Главное, чтобы команда играла. Шведы нас не удивили. У них хорошая команда, много игроков из НХЛ. У шведов сильная сборная», — передаёт слова Червенки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.