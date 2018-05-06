Червенка: Шведы нас не удивили, у них сильная сборная и много игроков из НХЛ
Нападающий сборной Чехии Роман Червенка подвёл итоги игры со с командой Швеции (2:3).
«Мы не расслаблялись в начале. У нас вчера была игра. Потихоньку раскатывались, и во втором периоде уже раскатились. Использовали свои шансы и забросили шайбу. Тяжело ли было играть во дворце, заполненном шведскими болельщиками? Нет, знаете, всегда лучше играть при полных трибунах. Всё равно, кого фанаты поддерживают. Сборную России пока что на турнире не видел. У нас следующий матч со Швейцарией, это всё, о чём мы думаем. У вас всегда хорошая команда, это будет тяжёлый матч.
Пастрняк и Крейчи ещё играют в
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|Рикард Гренборг
|Йозеф Яндач
|Магнус Хелльберг
|Давид Риттих 58:45
|1-й период
|04:49
|Рикард Ракелль (М. Янмарк, Х. Линдхольм)
|Михал Моравчик
|06:42
|07:13
|Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
|2-й период
|Либор Шулак
|24:16
|26:51
|Микаэль Баклунд
|31:13
|Лиас Андерссон
|33:04
|Хампус Линдхольм
|Филип Гронек (Р. Червенка, Т. Гика)
|33:10
|Томаш Гика
|36:00
|3-й период
|43:11
|Мика Зибанежад (Р. Ракелль)
|47:51
|Эрик I Густафссон
|Дмитрий Яшкин
|47:51
|48:25
|Оливер Экман-Ларссон
|Радко Гудас
|48:25
|55:06
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|Томаш Гика (Р. Факса)
|55:46
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол