«Вы не разбираетесь в хоккее! Могу повторить это на всю страну»
Откровения одного из ведущих защитников «Торонто» и сборной России Никиты Зайцева.
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Алексей ШЕВЧЕНКО из Копенгагена
СВОИМ СЕЗОНОМ В НХЛ ДОВОЛЕН
— Много ли спрашивают о вас канадские журналисты у главного тренера «Торонто» Майка Бэбкока?
— Какие вопросы? Ни у меня к ним нет вопросов, ни у них ко мне. Я там с прессой в отличных отношениях, постоянно общаюсь с репортерами, с инсайдерами. Они прекрасно понимают, что происходит в моей игре, в моей жизни.
— Ну как же? Стоит вам сыграть неудачно, как сразу у тренера просят прокомментировать ваши действия?
— Да это один раз было. Во втором матче
— Не один раз.
— А что про меня спрашивать? У меня в этом сезоне «минусов» особых не было, я завершил регулярный чемпионат с показателем «плюс 8».
— То есть вы своим сезоном довольны?
— Он получился просто отличным. Жаль, что мы не прошли первый раунд
— Теперь вы постоянно выходите в паре с Джеком Гардинером, а ведь вашим партнером в прошлом году был Морган Райлли. Что изменилось?
— Изменился план игры, теперь мы выполняем работу с Джеком.
— Судя по тому, что я видел…
— … мне кажется, вы вообще ничего не видели.
—
— Сомневаюсь, судя по тому, что вы пишете.
— Мне сейчас даже немного обидно стало.
—
— Не забуду. Так вот про вашу пару…
— Да у нас действительно многое изменилось. Лично мне стало гораздо проще играть, так как я знаю всех игроков в этой лиге. Стал уверенней, добавил во всех компонентах, по сравнению с первым сезоном. Буду и дальше продолжать прогрессировать.
СЛОМАЛАСЬ ЗАЩИТА НА КОНЬКЕ — ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ
— В этом году вы получили серьезную травму после броска шайбой в ногу. Но мне кажется, что в коньке есть дополнительная защита. Или забыли поставить? Ваша вина?
— Ничего я не забыл поставить, а блокер просто сломался. Так бывает, тут ничего не поделаешь. И забудьте вы это понятие — моя вина.
— В смысле?
— В НХЛ есть специальные люди, которым платят хорошие деньги — они следят за тем, чтобы твоя форма была в порядке. Блокер был, но он разлетелся, ведь нет вечных материалов. Это в России сразу начинается — твоя вина,
— Ого, запишу, чтобы не забыть такое и потом
— Так и есть. Встаю я всегда рано, а тут надо было приезжать на стадион, заниматься собой, восстановительными мероприятиями раньше, пока нет команды. У тебя лед в семь утра, так как потом приходят здоровые хоккеисты.
— Вес не набрали?
— Потерял. Я вообще не понимаю тех, кто во время травмы набирает вес. Ну как это?
— Нормально. Мало двигаешься, все время ешь, калории не сжигаются.
— Не знаю, о чем вы говорите,
ЛАМОРЕЛЛО — ЧЕСТНЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
— Все говорят, что каждый сезон в НХЛ — это новые знания. Чему вы научились в прошлом?
— О, многому интересному. Главное — это
— Год назад перед самым
— Да, все в порядке. Странный вопрос.
— Никиту Сошникова в Торонто лечили неправильно.
— Не знаю, мне кажется, что тут от человека многое зависит. От его организма. Мы же с Никитой разные.
— В системе клуба вообще не осталось ни одного русского, кроме вас.
— Так бывает. Жаль, что Никита ушел. Он классный парень, но в клубе решения принимают не хоккеисты, а другие люди. Я не думаю, что здесь стоит искать
— В клубе поменялся генеральный менеджер. Лу Ламорелло приглашал вас в клуб, а теперь его нет.
— Очень честный и правильный человек. Я испытываю по отношению к нему большое уважение.
— Он ведь представитель старой школы. Не любит всякие затемненные визоры, вам
— Клюшки желтого цвета. Но, в принципе, я ими и не собирался играть. Ну да, Лу такой. И это в нем ценили больше всего. Я отправил ему сообщение с благодарностью за то, что мне повезло с ним работать.
В НХЛ МНЕ НИКТО НЕ НАДОЕЛ
— Появились люди, которые вам надоели в НХЛ?
— Это кто, например?
— Брэд Маршан всех лижет.
— Не, у меня с ним проблем не было. Да никто мне в этой лиге не надоел. Я
— В этом сезоне были столкновения русских. Евгений Малкин поссорился на льду с Евгением Кузнецовым. Артемий Панарин вообще чуть с Кузнецовым не подрался.
— И я чуть с Кузнецовым не сцепился.
— Ого.
— Евгений очень много разговаривает на льду (смеется). «Вашингтон» нам забил — он
— В этом году вы подрались. Даже игроки ЦСКА смеялись.
—
— Вы теперь с Биексой столкнетесь? С Ривзом? С Уилсоном? После Пола Байрона надо замахиваться на
— Смотрю, вы в бойцах лучше разбираетесь. Ни с кем я драться не собираюсь. Там был простой момент. Он полез меня бить, а я ответил. Проиграл я, да? Но это ничего не значит. В таких боях надо показывать дух, а не умение махать кулаками. Я не испугался, принял бой и неважно, как он закончился.
— Просто вы выросли в Бирюлево. Я думал, у вас есть секретное оружие в драках.
— Как раз то, что ты показал отсутствие страха — это и есть секретное оружие.
ДАЖЕ МЫСЛИ НЕ БЫЛО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИЕЗДА В СБОРНУЮ
— Несмотря на то, что вы закончили сезон с «плюсом» я бы не сказал, что этот сезон был идеальным для вас.
— Началось.
— В тех моментах, когда вы пропускали, ваша вина была значительной.
— Вот так вы и пишете. Я вообще удивляюсь нашим журналистам. Вы же не разбираетесь в хоккее!
— Э…
— Это факт. Я могу повторить это на всю страну. Это — факт!
— Но позвольте…
— Я жду, когда в российской журналистике появятся люди, которые раньше играли в хоккей, да еще на хорошем уровне. Потому что мне действительно интересно услышать мнение об игре со стороны. Я нормально к критике отношусь. Даже если ко мне подойдет человек с улицы, то я выслушаю его. У меня нет
— Да я…
— Разве не так?
— Мне кажется,
— Да ладно вам, задавайте вопросы.
— Вы стали много играть в меньшинстве.
— В начале сезона мне сказали, что я буду играть в меньшинстве. Это очень интересно. Пришлось опять же многому учиться, так как у нас игра в неравенстве совершенно другая. И я получаю удовольствие от работы.
— Если бы не российские журналисты, то сезон был бы идеальным.
— А он и был идеальным. Я могу честно смотреть в глаза партнерам — никто мне ничего не сможет сказать. Я могу объяснить каждый свой неудачный момент. Реально, я стал сильней.
— Вы приехали на чемпионат мира. Могли бы и отказаться после трудного сезона?
— Я соскучился по парням, по раздевалке сборной. Даже мысли не было отказаться. У нас тут очень задорная команда и мы будем претендовать на самые высокие места.
— Впервые в социальной сети вашей жены было опубликовано фото, где вы улыбаетесь. Никогда не видел такого.
— Это от счастья. Мы были на баскетболе, на матче НБА — я всегда до этого считал, что баскетбол игра медленная. Но тут, сидя у самой площадки, понял, какой же это крутой вид спорта. Там бьются, как в хоккее, кости трещат. Вот и улыбнулся. .
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