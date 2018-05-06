«Вы не разбираетесь в хоккее! Могу повторить это на всю страну»

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Алексей ШЕВЧЕНКО из Копенгагена

СВОИМ СЕЗОНОМ В НХЛ ДОВОЛЕН

— Много ли спрашивают о вас канадские журналисты у главного тренера «Торонто» Майка Бэбкока?

— Какие вопросы? Ни у меня к ним нет вопросов, ни у них ко мне. Я там с прессой в отличных отношениях, постоянно общаюсь с репортерами, с инсайдерами. Они прекрасно понимают, что происходит в моей игре, в моей жизни.

— Ну как же? Стоит вам сыграть неудачно, как сразу у тренера просят прокомментировать ваши действия?

— Да это один раз было. Во втором матче плей-офф.

— Не один раз.

— А что про меня спрашивать? У меня в этом сезоне «минусов» особых не было, я завершил регулярный чемпионат с показателем «плюс 8».

— То есть вы своим сезоном довольны?

— Он получился просто отличным. Жаль, что мы не прошли первый раунд плей-офф, у нас были все шансы. Но во всех остальных компонентах я полностью выполнил задачу на сезон.

— Теперь вы постоянно выходите в паре с Джеком Гардинером, а ведь вашим партнером в прошлом году был Морган Райлли. Что изменилось?

— Изменился план игры, теперь мы выполняем работу с Джеком.

— Судя по тому, что я видел…

— … мне кажется, вы вообще ничего не видели.

— Нет-нет, я смотрел.

— Сомневаюсь, судя по тому, что вы пишете.

— Мне сейчас даже немного обидно стало.

— Да-да, не забудьте это опубликовать в нашем интервью.

— Не забуду. Так вот про вашу пару…

— Да у нас действительно многое изменилось. Лично мне стало гораздо проще играть, так как я знаю всех игроков в этой лиге. Стал уверенней, добавил во всех компонентах, по сравнению с первым сезоном. Буду и дальше продолжать прогрессировать.

СЛОМАЛАСЬ ЗАЩИТА НА КОНЬКЕ — ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ

— В этом году вы получили серьезную травму после броска шайбой в ногу. Но мне кажется, что в коньке есть дополнительная защита. Или забыли поставить? Ваша вина?

— Ничего я не забыл поставить, а блокер просто сломался. Так бывает, тут ничего не поделаешь. И забудьте вы это понятие — моя вина.

— В смысле?

— В НХЛ есть специальные люди, которым платят хорошие деньги — они следят за тем, чтобы твоя форма была в порядке. Блокер был, но он разлетелся, ведь нет вечных материалов. Это в России сразу начинается — твоя вина, что-то там не одел. В НХЛ за этим внимательно следят.

— Ого, запишу, чтобы не забыть такое и потом всем-всем расскажу. Вы дали интервью во время восстановления и сказали, что когда идет лечение, то на работе проводишь гораздо больше времени.

— Так и есть. Встаю я всегда рано, а тут надо было приезжать на стадион, заниматься собой, восстановительными мероприятиями раньше, пока нет команды. У тебя лед в семь утра, так как потом приходят здоровые хоккеисты.

— Вес не набрали?

— Потерял. Я вообще не понимаю тех, кто во время травмы набирает вес. Ну как это?

— Нормально. Мало двигаешься, все время ешь, калории не сжигаются.

— Не знаю, о чем вы говорите, по-моему, во время лечения наоборот худеешь. У меня именно так происходило.

ЛАМОРЕЛЛО — ЧЕСТНЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

— Все говорят, что каждый сезон в НХЛ — это новые знания. Чему вы научились в прошлом?

— О, многому интересному. Главное — это плей-офф. Тут не только я получил опыт, но и вся наша команда. Плей-офф — это настоящий кайф, там действительно все иначе, чем в регулярном чемпионате. Я бы хотел играть в Кубке Стэнли много и долго. Были и другие вещи, но я хотя бы хотел это оставить при себе.

— Год назад перед самым плей-офф вы получили сотрясение. Сейчас проблем нет?

— Да, все в порядке. Странный вопрос.

— Никиту Сошникова в Торонто лечили неправильно.

— Не знаю, мне кажется, что тут от человека многое зависит. От его организма. Мы же с Никитой разные.

— В системе клуба вообще не осталось ни одного русского, кроме вас.

— Так бывает. Жаль, что Никита ушел. Он классный парень, но в клубе решения принимают не хоккеисты, а другие люди. Я не думаю, что здесь стоит искать какой-то скрытый смысл. Никита перешел в «Сент-Луис». Рината Валиева тоже обменяли, но он и не был в первой команде.

— В клубе поменялся генеральный менеджер. Лу Ламорелло приглашал вас в клуб, а теперь его нет.

— Очень честный и правильный человек. Я испытываю по отношению к нему большое уважение.

— Он ведь представитель старой школы. Не любит всякие затемненные визоры, вам что-то запретил везти из России.

— Клюшки желтого цвета. Но, в принципе, я ими и не собирался играть. Ну да, Лу такой. И это в нем ценили больше всего. Я отправил ему сообщение с благодарностью за то, что мне повезло с ним работать.

В НХЛ МНЕ НИКТО НЕ НАДОЕЛ

— Появились люди, которые вам надоели в НХЛ?

— Это кто, например?

— Брэд Маршан всех лижет.

— Не, у меня с ним проблем не было. Да никто мне в этой лиге не надоел. Я по-прежнему получаю удовольствие от каждого дня в НХЛ, от каждого матча.

— В этом сезоне были столкновения русских. Евгений Малкин поссорился на льду с Евгением Кузнецовым. Артемий Панарин вообще чуть с Кузнецовым не подрался.

— И я чуть с Кузнецовым не сцепился.

— Ого.

— Евгений очень много разговаривает на льду (смеется). «Вашингтон» нам забил — он что-то мне прокричал. А тут я им забил — крикнул Евгению. На скамейке «Вашингтона» подумали, что я над ними прикалываюсь. Сразу Уилсон стал подъезжать ко мне, смотреть внимательно. Но я-то кричал именно Кузнецову.

— В этом году вы подрались. Даже игроки ЦСКА смеялись.

— Да-да, я видел реакцию Романа Любимова на мой бой. Смеется он. Молодец, конечно, а еще друг называется (улыбается).

— Вы теперь с Биексой столкнетесь? С Ривзом? С Уилсоном? После Пола Байрона надо замахиваться на кого-то более серьезного.

— Смотрю, вы в бойцах лучше разбираетесь. Ни с кем я драться не собираюсь. Там был простой момент. Он полез меня бить, а я ответил. Проиграл я, да? Но это ничего не значит. В таких боях надо показывать дух, а не умение махать кулаками. Я не испугался, принял бой и неважно, как он закончился.

— Просто вы выросли в Бирюлево. Я думал, у вас есть секретное оружие в драках.

— Как раз то, что ты показал отсутствие страха — это и есть секретное оружие.

ДАЖЕ МЫСЛИ НЕ БЫЛО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРИЕЗДА В СБОРНУЮ

— Несмотря на то, что вы закончили сезон с «плюсом» я бы не сказал, что этот сезон был идеальным для вас.

— Началось.

— В тех моментах, когда вы пропускали, ваша вина была значительной.

— Вот так вы и пишете. Я вообще удивляюсь нашим журналистам. Вы же не разбираетесь в хоккее!

— Э…

— Это факт. Я могу повторить это на всю страну. Это — факт!

— Но позвольте…

— Я жду, когда в российской журналистике появятся люди, которые раньше играли в хоккей, да еще на хорошем уровне. Потому что мне действительно интересно услышать мнение об игре со стороны. Я нормально к критике отношусь. Даже если ко мне подойдет человек с улицы, то я выслушаю его. У меня нет каких-то понтов, типа, я звезда, а вы ничего не понимаете. Но чаще всего пишут совсем не делу.

— Да я…

— Разве не так?

— Мне кажется, что-то есть в воздухе Торонто такое, нечто неуловимое и странное.

— Да ладно вам, задавайте вопросы.

— Вы стали много играть в меньшинстве.

— В начале сезона мне сказали, что я буду играть в меньшинстве. Это очень интересно. Пришлось опять же многому учиться, так как у нас игра в неравенстве совершенно другая. И я получаю удовольствие от работы.

— Если бы не российские журналисты, то сезон был бы идеальным.

— А он и был идеальным. Я могу честно смотреть в глаза партнерам — никто мне ничего не сможет сказать. Я могу объяснить каждый свой неудачный момент. Реально, я стал сильней.

— Вы приехали на чемпионат мира. Могли бы и отказаться после трудного сезона?

— Я соскучился по парням, по раздевалке сборной. Даже мысли не было отказаться. У нас тут очень задорная команда и мы будем претендовать на самые высокие места.

— Впервые в социальной сети вашей жены было опубликовано фото, где вы улыбаетесь. Никогда не видел такого.

— Это от счастья. Мы были на баскетболе, на матче НБА — я всегда до этого считал, что баскетбол игра медленная. Но тут, сидя у самой площадки, понял, какой же это крутой вид спорта. Там бьются, как в хоккее, кости трещат. Вот и улыбнулся. ​.