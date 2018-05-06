Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
13:15 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
13:15 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
17:15 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
17:15 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33384646/
6 мая 2018, 20:04 | Чемпионат.com

Сборная Швеции оказалась сильнее Чехии на чемпионате мира — 2018 по хоккею

Сборная Швеции выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

В матче группы А была одержана победа над командой Чехии — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Главным героем матча стал нападающий шведской сборной Рикард Раккель, который записал на свой счёт 3 (1+2) результативных балла. Помимо него, заброшенными шайбами у «Тре крунур» отметились Маттиас Янмарк и Мика Зибанеджад. Чехи ответили точными бросками Филипа Гронека и Томаша Гика.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
6 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Швеция 3:2
(2:0, 0:1, 1:1)
Чехия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Йозеф Яндач
Вратари
Магнус Хелльберг Давид Риттих 58:45
1-й период
04:49 Рикард Ракелль (М. Янмарк, Х. Линдхольм)
Михал Моравчик 06:42
07:13 Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
2-й период
Либор Шулак 24:16
26:51 Микаэль Баклунд
31:13 Лиас Андерссон
33:04 Хампус Линдхольм
Филип Гронек (Р. Червенка, Т. Гика) 33:10
Томаш Гика 36:00
3-й период
43:11 Мика Зибанежад (Р. Ракелль)
47:51 Эрик I Густафссон
Дмитрий Яшкин 47:51
48:25 Оливер Экман-Ларссон
Радко Гудас 48:25
55:06 Магнус Пяйярви-Свенссон
Томаш Гика (Р. Факса) 55:46
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем

Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой

Каррера: слова Манчини о нехватке игроков? Я не буду ныть

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини
Викторина
Футбол или хоккей?