Тем, кто на чемпионате мира по хоккею смотрит только матчи сборной России, может показаться, что в Дании скукатище. Два раза по 7:0 — это, конечно, повод откупорить тару объёмом 0,7 л с соответствующими напитками, но любые празднования рано или поздно могут надоесть, если не цепляет содержание. Соперники у команды Ильи Воробьёва такие, что при одном только виде «Красной машины» падают в обморок и поднимают лапки. Но сборная России — это отнюдь не весь чемпионат мира. Кое-где всё же есть проблески.

На групповом этапе чемпионата мира слишком много проходных игр, чтобы игнорировать такие вывески как Швеция — Чехия. Встречаются топ-команды не так часто. Тем более, что обе сборные свои стартовые матчи выиграли. «Тре крунур» разгромили белорусов, а чехи с трудом, но всё же одолели соседей из Словакии. Что-то очень похожее на аншлаг конкуренты сборной России обеспечили ещё и из-за того, что за своими командами в Данию прибыл серьёзный фанатский десант.

Чешских болельщиков сюда приехало несколько автобусов, и по первым впечатлениям — они из всех болельщиков чуть ли не самые шумные. После вчерашнего дерби со словаками на утро остались горы мусора. И это в ухоженном, и где-то даже вылизанном, Копенгагене! Шведам до датской столицы и вовсе рукой подать: из Мальмё сюда можно ездить по мосту хоть каждый день, заплатив 30 евро. Вот уже второй матч с участием «Тре крунур» трибуны окрашены в жёлтый цвет. Для них этот чемпионат мира почти домашний, как для нас Минск-2014.

Выбирая, за кого переживать в матче Швеция — Чехия, российский болельщик мог легко попасть в ступор. До завершения группового этапа ещё далеко, так что считать очки и рассматривать турнирные расклады пока рано. Если смотреть на знакомых по КХЛ игроков, то здесь преимущество, разумеется, на стороне чехов. Никак-никак, их тренер Йозеф Яндач со следующего сезона будет работать в нашей лиге. А вот взглянув на состав «Тре крунур», можно подумать, что Рикард Грёнборг объявил КХЛ бойкот: до Дании добрались лишь Деннис Эверберг да Магнус Хелльберг.

Магнусу Хелльбергу, которого активно сватают в СКА на место Микко Коскинена, дали сыграть два матча подряд. С белорусами у него была не нагрузка, а её подобие. А вот Павла Францоуза чешский тренер решил поберечь. Вместо новобранца «Колорадо» под шведов бросили Давида Риттиха. 25-летний вратарь, никогда не светившийся ни в первой, ни в молодёжной сборной, дебютировал за Чехию сразу в большом матче. И уже в первом периоде голкипер, сыгравший в этом сезоне пару десятков матчей за «Калгари», на своей шкуре прочувствовал, что такое чемпионат мира.

Больше всего проблем вратарю-дебютанту доставил швед, играющий под 67-м номером. И нет, это не Линус Умарк. Бородатый трюкач из «Салавата» до чемпионата мира на этот раз не добрался, и его номер захватил Рикард Раккель. Если закрыть глаза на то, что у одного хват правый, а другого — левый, можно их и перепутать. Форвард «Анахайма» уже к восьмой минуте матча оформил гол и пас. Сначала он вонзил шайбу в дальнюю девятку. Как шутили коллеги, вспоминая игру Россия — Франция, «исполнил Шалунова». А как только шведы получили большинство, Ракелль помог Маттиасу Янмарку затолкать шайбу за ленточку.

Шведы не только уверенно вели в счёте, но и радовали глаз своей игрой. Они показывают себя главными эстетами мирового хоккея чуть ли не на любом турнире, в котором участвуют, а с таким составом сам бог велел. Грех не плести кружева, когда у вас рядом со звёздами НХЛ играют вундеркинды вроде Элиаса Петтерссона и Лиаса Андерсона. Последний смотрелся даже интереснее своего напарника «молодёжки», который недавно стал MVP шведского чемпионата. Накручивал он чехов только так. Однако по иронии судьбы именно удаление юного Андерсона сделало преимущество «Тре крунур» шатким.

Пока один Андерсон сидел в боксе для штрафников — шведы особо не волновались. Более того, у них было больше шансов забить в меньшинстве, чем у чехов в большинстве. Но стоило Хампусу Линдхольму присоединиться к Лиасу, как гром грянул. Подопечные Яндача моментально использовали двойное большинство. Автором шайбы стал Филип Гронек — новое имя в чешской сборной. Для двадцатилетнего защитника, который в минувшем сезоне набрал под 40 очков за фарм «Детройт», это первый взрослый чемпионат мира, и соответственно, первый гол за первую сборную. Прошить Хелльберга ему удалось мощным броском от синей линии.

После того, как разрыв в счёте стал минимальным, вода в котелке «Роял-Арены» закипела. Жарче стало как на площадке, так и на трибунах. Пока между чешскими и шведскими хоккеистами вспыхивали потасовки, их болельщики обменивались кричалками. Когда полный стадион практически пополам поделён неравнодушными фантами, на выходе получается то, чего и ждут от чемпионата мира. Гол Мики Зибанеджада накал страстей особенно не сбил. Когда в середине третьего периода Константин Оленин и его американский коллега разбирались, кого же удалить после стычки в чешской зоне, зрители разродились оглушительным свистом.