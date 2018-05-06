Чехи не сдержали Лжеумарка. Теперь Швеция — фаворит нашей группы
С такими шведами сборной России будет трудно занять первое место.
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Тем, кто на чемпионате мира по хоккею смотрит только матчи сборной России, может показаться, что в Дании скукатище. Два раза по 7:0 — это, конечно, повод откупорить тару объёмом 0,7 л с соответствующими напитками, но любые празднования рано или поздно могут надоесть, если не цепляет содержание. Соперники у команды Ильи Воробьёва такие, что при одном только виде «Красной машины» падают в обморок и поднимают лапки. Но сборная России — это отнюдь не весь чемпионат мира.
На групповом этапе чемпионата мира слишком много проходных игр, чтобы игнорировать такие вывески как Швеция — Чехия. Встречаются
Чешских болельщиков сюда приехало несколько автобусов, и по первым впечатлениям — они из всех болельщиков чуть ли не самые шумные. После вчерашнего дерби со словаками на утро остались горы мусора. И это в ухоженном, и
Выбирая, за кого переживать в матче Швеция — Чехия, российский болельщик мог легко попасть в ступор. До завершения группового этапа ещё далеко, так что считать очки и рассматривать турнирные расклады пока рано. Если смотреть на знакомых по КХЛ игроков, то здесь преимущество, разумеется, на стороне чехов.
Магнусу Хелльбергу, которого активно сватают в СКА на место Микко Коскинена, дали сыграть два матча подряд. С белорусами у него была не нагрузка, а её подобие. А вот Павла Францоуза чешский тренер решил поберечь. Вместо новобранца «Колорадо» под шведов бросили Давида Риттиха. 25-летний вратарь, никогда не светившийся ни в первой, ни в молодёжной сборной, дебютировал за Чехию сразу в большом матче. И уже в первом периоде голкипер, сыгравший в этом сезоне пару десятков матчей за «Калгари», на своей шкуре прочувствовал, что такое чемпионат мира.
Больше всего проблем
Шведы не только уверенно вели в счёте, но и радовали глаз своей игрой. Они показывают себя главными эстетами мирового хоккея чуть ли не на любом турнире, в котором участвуют, а с таким составом сам бог велел. Грех не плести кружева, когда у вас рядом со звёздами НХЛ играют вундеркинды вроде Элиаса Петтерссона и Лиаса Андерсона. Последний смотрелся даже интереснее своего напарника «молодёжки», который недавно стал MVP шведского чемпионата. Накручивал он чехов только так. Однако по иронии судьбы именно удаление юного Андерсона сделало преимущество «Тре крунур» шатким.
Пока один Андерсон сидел в боксе для штрафников — шведы особо не волновались. Более того, у них было больше шансов забить в меньшинстве, чем у чехов в большинстве. Но стоило Хампусу Линдхольму присоединиться к Лиасу, как гром грянул. Подопечные Яндача моментально использовали двойное большинство. Автором шайбы стал Филип Гронек — новое имя в чешской сборной. Для двадцатилетнего защитника, который в минувшем сезоне набрал под 40 очков за фарм «Детройт», это первый взрослый чемпионат мира, и соответственно, первый гол за первую сборную. Прошить Хелльберга ему удалось мощным броском от синей линии.
После того, как разрыв в счёте стал минимальным, вода в котелке «Роял-Арены» закипела. Жарче стало как на площадке, так и на трибунах. Пока между чешскими и шведскими хоккеистами вспыхивали потасовки, их болельщики обменивались кричалками. Когда полный стадион практически пополам поделён неравнодушными фантами, на выходе получается то, чего и ждут от чемпионата мира. Гол Мики Зибанеджада накал страстей особенно не сбил. Когда в середине третьего периода Константин Оленин и его американский коллега разбирались, кого же удалить после стычки в чешской зоне, зрители разродились оглушительным свистом.
Помог же Зибанеджаду не
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|Рикард Гренборг
|Йозеф Яндач
|Магнус Хелльберг
|Давид Риттих 58:45
|1-й период
|04:49
|Рикард Ракелль (М. Янмарк, Х. Линдхольм)
|Михал Моравчик
|06:42
|07:13
|Маттиас Янмарк (Р. Ракелль)
|2-й период
|Либор Шулак
|24:16
|26:51
|Микаэль Баклунд
|31:13
|Лиас Андерссон
|33:04
|Хампус Линдхольм
|Филип Гронек (Р. Червенка, Т. Гика)
|33:10
|Томаш Гика
|36:00
|3-й период
|43:11
|Мика Зибанежад (Р. Ракелль)
|47:51
|Эрик I Густафссон
|Дмитрий Яшкин
|47:51
|48:25
|Оливер Экман-Ларссон
|Радко Гудас
|48:25
|55:06
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|Томаш Гика (Р. Факса)
|55:46
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол