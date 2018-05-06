Пашков: Россия выглядела увереннее, чем в первом матче, игра в атаке удалась

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«На мой взгляд, сегодня команда выглядела увереннее, чем в первом матче. В игре с Францией присутствовала определённая нервозность. А вторая игра была более спокойной. Команда действовала уверенно и добилась успеха в хорошем стиле. Надо отметить, что игра в атаке удалась всем тройкам нападения. Неплохо играли в атаке, и результат говорит сам за себя», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.