Пашков: Россия выглядела увереннее, чем в первом матче, игра в атаке удалась
Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал игру сборной России во втором матче чемпионата мира с командой Австрии (7:0).
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«На мой взгляд, сегодня команда выглядела увереннее, чем в первом матче. В игре с Францией присутствовала определённая нервозность. А вторая игра была более спокойной. Команда действовала уверенно и добилась успеха в хорошем стиле. Надо отметить, что игра в атаке удалась всем тройкам нападения. Неплохо играли в атаке, и результат говорит сам за себя», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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Главные тренеры
|Роджер Бадер
|Илья Воробьев
Вратари
|Давид Мадленер
|Василий Кошечкин 40:00 (И. Шестеркин 40:00)
|1-й период
|Михаил Григоренко
|09:34
|Артем Анисимов (П. Бучневич)
|11:42
|Александр Барабанов (И. Михеев, Е. Яковлев)
|13:19
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов)
|23:52
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|29:07
|Никита Нестеров
|30:21
|Максим Мамин (К. Капризов)
|37:58
|3-й период
|46:08
|Брайан Леблер
|Илья Михеев
|53:55
Статистика
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол