Форвард Австрии Леблер: Россия показала, куда нужно расти, чтобы быть лучшими

«Сборная России — хорошая команда. Для нас было здорово играть против ребят такого калибра и посмотреть, куда нужно расти, что надо делать, чтобы быть лучшими в мире. Это хороший опыт, из которого команда Австрии должна извлечь уроки. Очевидно, мы хотели бы проиграть с меньшим счётом, но в конце концов, это было весело и познавательно — сыграть с такой командой», — приводит слова Леблера официальный сайт ИИХФ.