Дацюк: Когда никто не филонит, тогда и результат получается
Сборная России одержала на чемпионате мира вторую победу со счетом 7:0.
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— Когда все хоккеисты играют в одном стиле, все работают, никто не филонит, тогда и результат получается, — приводит слова Дацюка официальный сайт ФХР.
— Нет ли дилеммы с возможным возвращением Гусева? В каком сочетании выходить на лед.
— У меня точно нет, а вот у тренеров, наверное, есть. Мне что? Вбросили шайбу — побежал играть.
— Такие матчи с такими соперниками на чемпионатах мира нужны, чтобы вкатиться или они расхолаживают?
— На самом деле, достаточно много игр получается, не всегда сильный соперник, но надо понимать, что такие сборные тоже хотят играть с сильными командами, улучшаться за счет таких матчей. Да и болельщикам интересно смотреть такие игры. Может быть, не всегда, но с австрийцами был, я думаю, интересный матч. Такие соперники настраиваются против тебя с двойной силой, так что ты стараешься не допустить никаких ошибок, чтобы потом не догонять и не спасать опять все.
— В первые минуты австрийцы мощно играли, удивили они вас?
— Здорово, что сразу забили несколько голов. Сразу все успокоились и начали более уверенно играть.
— Контратаки — наше оружие в матчах с более сильными соперниками?
— Будет зависеть от игры, как будет соперник играть. Сейчас хоккей очень быстрый, все стараются. Тяжело забить в позиционной игре, все хотят поймать соперника на контратаках, выждать этот момент и уколоть.
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|Роджер Бадер
|Илья Воробьев
|Давид Мадленер
|Василий Кошечкин 40:00 (И. Шестеркин 40:00)
|1-й период
|Михаил Григоренко
|09:34
|Артем Анисимов (П. Бучневич)
|11:42
|Александр Барабанов (И. Михеев, Е. Яковлев)
|13:19
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов)
|23:52
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|29:07
|Никита Нестеров
|30:21
|Максим Мамин (К. Капризов)
|37:58
|3-й период
|46:08
|Брайан Леблер
|Илья Михеев
|53:55
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол