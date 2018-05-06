Дацюк: Когда никто не филонит, тогда и результат получается

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
13:15 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
13:15 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
17:15 3-й период Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
17:15 3-й период Германия 4
Норвегия 4
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33383883/
6 мая 2018, 18:45 | Советский спорт

Дацюк: Когда никто не филонит, тогда и результат получается

Сборная России одержала на чемпионате мира вторую победу со счетом 7:0.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

— Когда все хоккеисты играют в одном стиле, все работают, никто не филонит, тогда и результат получается, — приводит слова Дацюка официальный сайт ФХР.

— Нет ли дилеммы с возможным возвращением Гусева? В каком сочетании выходить на лед.
— У меня точно нет, а вот у тренеров, наверное, есть. Мне что? Вбросили шайбу — побежал играть.

— Такие матчи с такими соперниками на чемпионатах мира нужны, чтобы вкатиться или они расхолаживают?
— На самом деле, достаточно много игр получается, не всегда сильный соперник, но надо понимать, что такие сборные тоже хотят играть с сильными командами, улучшаться за счет таких матчей. Да и болельщикам интересно смотреть такие игры. Может быть, не всегда, но с австрийцами был, я думаю, интересный матч. Такие соперники настраиваются против тебя с двойной силой, так что ты стараешься не допустить никаких ошибок, чтобы потом не догонять и не спасать опять все.

— В первые минуты австрийцы мощно играли, удивили они вас?
— Здорово, что сразу забили несколько голов. Сразу все успокоились и начали более уверенно играть.

— Контратаки — наше оружие в матчах с более сильными соперниками?
— Будет зависеть от игры, как будет соперник играть. Сейчас хоккей очень быстрый, все стараются. Тяжело забить в позиционной игре, все хотят поймать соперника на контратаках, выждать этот момент и уколоть.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
6 Мая, 13:15 Зрители 9502 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Австрия 0:7
(0:3, 0:3, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Роджер Бадер Илья Воробьев
Вратари
Давид Мадленер Василий Кошечкин 40:00 (И. Шестеркин 40:00)
1-й период
Михаил Григоренко 09:34
Артем Анисимов (П. Бучневич) 11:42
Александр Барабанов (И. Михеев, Е. Яковлев) 13:19
2-й период
Михаил Григоренко (А. Анисимов) 23:52
Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов) 29:07
Никита Нестеров 30:21
Максим Мамин (К. Капризов) 37:58
3-й период
46:08 Брайан Леблер
Илья Михеев 53:55
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тимоти Майер (США)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

"Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка

«Давай сделаю тебе массаж». Шокирующая история отношений тренера и биатлонистки

Секс, стриптиз и трусики для Ягра: о чем рассказала лучшая биатлонистка мира

Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Викторина
Футбол или хоккей?