Дацюк: Когда никто не филонит, тогда и результат получается

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— Когда все хоккеисты играют в одном стиле, все работают, никто не филонит, тогда и результат получается, — приводит слова Дацюка официальный сайт ФХР.

— Нет ли дилеммы с возможным возвращением Гусева? В каком сочетании выходить на лед.

— У меня точно нет, а вот у тренеров, наверное, есть. Мне что? Вбросили шайбу — побежал играть.

— Такие матчи с такими соперниками на чемпионатах мира нужны, чтобы вкатиться или они расхолаживают?

— На самом деле, достаточно много игр получается, не всегда сильный соперник, но надо понимать, что такие сборные тоже хотят играть с сильными командами, улучшаться за счет таких матчей. Да и болельщикам интересно смотреть такие игры. Может быть, не всегда, но с австрийцами был, я думаю, интересный матч. Такие соперники настраиваются против тебя с двойной силой, так что ты стараешься не допустить никаких ошибок, чтобы потом не догонять и не спасать опять все.

— В первые минуты австрийцы мощно играли, удивили они вас?

— Здорово, что сразу забили несколько голов. Сразу все успокоились и начали более уверенно играть.

— Контратаки — наше оружие в матчах с более сильными соперниками?

— Будет зависеть от игры, как будет соперник играть. Сейчас хоккей очень быстрый, все стараются. Тяжело забить в позиционной игре, все хотят поймать соперника на контратаках, выждать этот момент и уколоть.