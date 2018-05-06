Российские хоккеисты 9 мая возложат цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России традиционно проводит подобные мероприятия в День Победы. Три года назад в Чехии хоккеисты посетили мемориал освободителям Чехии в селе Грабыня. В 2016 году национальная команда возлагала цветы у памятника ополченцам Пролетарского района на Автозаводской площади Москвы. Год назад сборная посетила памятник погибшим во время Великой Отечественной войны в немецком городе Зигбург.

Сборная России в воскресенье со счетом 7:0 обыграла команду Австрии в матче чемпионата мира в Дании. Россияне, выигравшие два первых матча турнира с общим счетом 14:0, в понедельник сыграют против команды Белоруссии.