Российские хоккеисты 9 мая возложат цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене
КОПЕНГАГЕН, 6 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная России по хоккею 9 мая, в День Победы, возложит цветы к памятнику советским воинам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене, сообщили РИА Новости в
пресс-службе национальной команды.
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Сборная России традиционно проводит подобные мероприятия в День Победы. Три года назад в Чехии хоккеисты посетили мемориал освободителям Чехии в селе Грабыня. В 2016 году национальная команда возлагала цветы у памятника ополченцам Пролетарского района на Автозаводской площади Москвы. Год назад сборная посетила памятник погибшим во время Великой Отечественной войны в немецком городе Зигбург.
Сборная России в воскресенье со счетом 7:0 обыграла команду Австрии в матче чемпионата мира в Дании. Россияне, выигравшие два первых матча турнира с общим счетом 14:0, в понедельник сыграют против команды Белоруссии.
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