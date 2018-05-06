Григоренко: Появление Гусева не пугает, он сделает сборную России сильнее

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Сборная России в воскресенье со счетом 7:0 обыграла команду Австрии в матче чемпионата мира в Дании. Григоренко отметился дублем. Россияне выиграли два первых матча турнира с общим счетом 14:0, в понедельник они сыграют против команды Белоруссии. Гусев пока не вошел в заявку сборной России, но уже присоединился к команде.

«Мы стараемся звеном нашим с Павлом Бучневичем и Артемом Анисимовым. Пытаемся забить, помочь друг другу. У каждого свои хорошие качества, мы стремимся их раскрыть. Скорое появление Никиты Гусева не пугает, как оно может пугать? Гусев — один из лучших игроков КХЛ, он сделает команду сильнее. Ставить ли его на мое место — решать тренерам, думаю, они знают, что нужно делать», — сказал Григоренко журналистам.