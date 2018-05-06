Дадонов надеется, что такие игры, как с австрийцами, полезны

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«Надеюсь, что такие игры полезны. В любом случае готовимся дальше, стараемся прибавлять, некоторые системные моменты надо подтягивать. Мне показалось, что с французами было сложнее. Так получилось, тут любая команда может доставить неудобство, поэтому мы готовимся всегда. Лед плохой, лучше он пока не стал. К концу периода шайба не летит уже», — сказал Дадонов журналистам.

Сборная России в воскресенье разгромила команду Австрии на чемпионате мира в Дании со счетом 7:0. Ранее россияне с таким же счетом обыграли сборную Франции в своем стартовом матче на турнире.