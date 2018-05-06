Воробьев: Уже сказал хоккеистам сборной России, что дальше на ЧМ будет тяжелее

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Сборная России в воскресенье со счетом 7:0 обыграла команду Австрии в матче чемпионата мира в Дании. Россияне выиграли два первых матча турнира с общим счетом 14:0, в понедельник команда Воробьева сыграет против сборной Белоруссии.

«Сразу после игры с австрийцами сказал ребятам в раздевалке, что дальше на чемпионате мира будет тяжелее, так что надо нам больше сплачиваться. Следующая игра у нас — это белорусы. Шведы? Видел их уже, да, это команда, которая из полумомента может сделать гол», — сказал Воробьев журналистам.