Воробьев: Уже сказал хоккеистам сборной России, что дальше на ЧМ будет тяжелее
КОПЕНГАГЕН, 6 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев после игры чемпионата мира с австрийцами сказал хоккеистам национальной команды, что дальше на турнире играть будет тяжелее.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России в воскресенье со счетом 7:0 обыграла команду Австрии в матче чемпионата мира в Дании. Россияне выиграли два первых матча турнира с общим счетом 14:0, в понедельник команда Воробьева сыграет против сборной Белоруссии.
«Сразу после игры с австрийцами сказал ребятам в раздевалке, что дальше на чемпионате мира будет тяжелее, так что надо нам больше сплачиваться. Следующая игра у нас — это белорусы. Шведы? Видел их уже, да, это команда, которая из полумомента может сделать гол», — сказал Воробьев журналистам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter