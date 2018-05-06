Ишматов: Матчи сборной России против Франции и Австрии на ЧМ были тренировочными

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В двух первых матчах чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла французов и австрийцев с одинаковым счетом 7:0. Россияне возглавляют группу А c 6 очками после двух игр. Следующий матч национальная команда проведет 7 мая против сборной Белоруссии. Встреча начнется в 17:15 мск.

«По сути это были тренировочные матчи. Наша команда собрана, пытается хорошо играть в обороне. 14 шайб за два матча — это неплохое достижение. Игровая дисциплина у сборной России на должном уровне. Пока сказать больше нечего», — сказал Ишматов корреспонденту РИА Новости по телефону.