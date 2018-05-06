Хоккеист сборной России Михеев считает, что на Евротуре играть сложнее, чем на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
13:15 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
13:15 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
17:15 перерыв Швеция 2
Чехия 0
тв
Группа B
17:15 1-й период Германия 1
Норвегия 2
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33383612/
6 мая 2018, 17:15 | ТАСС

Хоккеист сборной России Михеев считает, что на Евротуре играть сложнее, чем на ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 6 мая. /ТАСС/. Играть на чемпионате мира по хоккею в Дании пока проще, чем на этапах Евротура. Такое мнение журналистам высказал 23-летний нападающий сборной России Илья Михеев.

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© РИА "Новости"

Россияне обыграли во втором матче турнира команду Австрии со счетом 7:0, с таким же счетом была побеждена в первом поединке турнира команда Франции. Михеев, являющийся дебютантом турнира, стал автором одного из голов.

«Я был на Евротуре, там серьезнее команды были, сейчас пока полегче. Что касается своего гола, то он получился хорошим, шайбу я забрал. Сложно сказать, кто понравился из соперников больше, моментами нравились обе команды», — сказал он.

Игрок рассказал, что не растерялся от дебюта на чемпионате мира. «Организация здесь на высоком уровне, много прессы, я не растерялся. Что касается качества льда, то надеемся, что дальше он будет лучше, накатаем его», — отметил Михеев.

Нападающий Евгений Дадонов подчеркнул, что такие матчи, как с французами и австрийцами, являются полезными, несмотря на крупные победы над этими соперниками. «В любом случае, есть моменты, которые нужно подтягивать. Показалось, что с французами было тяжелее. Любая команда может доставить неудобство», — сказал Дадонов.

Следующий матч россияне проведут 7 мая с командой Белоруссии.
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