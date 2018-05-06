Хоккеист сборной России Михеев считает, что на Евротуре играть сложнее, чем на ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне обыграли во втором матче турнира команду Австрии со счетом 7:0, с таким же счетом была побеждена в первом поединке турнира команда Франции. Михеев, являющийся дебютантом турнира, стал автором одного из голов.

«Я был на Евротуре, там серьезнее команды были, сейчас пока полегче. Что касается своего гола, то он получился хорошим, шайбу я забрал. Сложно сказать, кто понравился из соперников больше, моментами нравились обе команды», — сказал он.

Игрок рассказал, что не растерялся от дебюта на чемпионате мира. «Организация здесь на высоком уровне, много прессы, я не растерялся. Что касается качества льда, то надеемся, что дальше он будет лучше, накатаем его», — отметил Михеев.

Нападающий Евгений Дадонов подчеркнул, что такие матчи, как с французами и австрийцами, являются полезными, несмотря на крупные победы над этими соперниками. «В любом случае, есть моменты, которые нужно подтягивать. Показалось, что с французами было тяжелее. Любая команда может доставить неудобство», — сказал Дадонов.

Следующий матч россияне проведут 7 мая с командой Белоруссии.