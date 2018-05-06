Крикунов: Cледующие соперники сборной России по хоккею на ЧМ будут сопротивляться сильнее

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
13:15 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
13:15 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
17:15 перерыв Швеция 2
Чехия 0
тв
Группа B
17:15 1-й период Германия 1
Норвегия 2
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33383611/
6 мая 2018, 17:19 | ТАСС

Крикунов: Cледующие соперники сборной России по хоккею на ЧМ будут сопротивляться сильнее

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сборной России по хоккею придется тяжелее в следующих матчах чемпиона мира, так как соперники будут оказывать более серьезное сопротивление.

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Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборной России, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира — 2005, Владимир Крикунов.

Сборная России в первых двух матчах чемпионата мира в Дании с одинаковым счетом 7:0 переиграла команды Франции и Дании.

«Ребятам не надо расслабляться после двух таких побед, — считает Крикунов. — Есть два хороших звена — в первой игре больше забросила тройка Дацюка, во второй — Анисимова. Пока ребята играют хорошо, но очень большая разница в классе между нашими и соперниками. Матчи с французами и австрийцами были первыми тренировочками, дальше команды будут оказывать сборной России более серьезное сопротивление».

По мнению эксперта, решающим для россиян матчем за первое место в группе будет последняя игра со сборной Швеции. «Очень важно занять первое место в группе, чтобы не получить сразу в четвертьфинале сильного соперника. В первой игре шведы смотрелись просто великолепно — по движению, по всем компонентам игры очень хорошо действовали, когда сыграем с ними, тогда и посмотрим. Шведы — действующие чемпионы мира, и у них в этом году опять хорошая команда, мы — олимпийские чемпионы», — пояснил Крикунов.

«Календарь у нас сложился идеально. Очень хорошо, что начинаем не с самыми сильными командами, а последний матч со шведами — это будет хорошей проверкой перед решающими матчами. Сейчас ребята постепенно обретут уверенность и, когда дойдут до основных соперников, будут более сыграны и уверены в себе», — подытожил эксперт.

Сборная России, набрав 6 очков, лидирует в группе А. Следующий матч россияне проведут 7 мая с командой Белоруссии. Также на групповом этапе турнира сборная России сыграет с чехами (10 мая), швейцарцами (12 мая), словаками (14 мая) и шведами (15 мая). Лучшие четыре сборные выйдут в четвертьфинал турнира.
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