Анисимов: Проще на чемпионате мира по хоккею уже точно не будет
КОПЕНГАГЕН, 6 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Нападающий сборной России Артем Анисимов после матча с австрийцами заявил, что больше на чемпионате мира по хоккею у команды не будет простых матчей.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная России разгромила команду Австрии на чемпионате мира по хоккею со счетом 7:0.
«Конечно, нам интересно здесь. Каждый матч
«В самом начале игры австрийцы играли агрессивно, не давали нам выходить из зоны, создали нам проблемы. Потом мы переломили, наладили игру и действовали так, как нужно. Нам нужно второй период начинать лучше, пока у нас такая помарочка есть. Надо начинать еще лучше, чем в первом», — добавил Анисимов.
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