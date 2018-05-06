Анисимов: Проще на чемпионате мира по хоккею уже точно не будет

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Сборная России разгромила команду Австрии на чемпионате мира по хоккею со счетом 7:0.

«Конечно, нам интересно здесь. Каждый матч по-своему интересен, нужно обращать внимание на свою игру, а не соперника. И настраиваться нужно на то, что борьбы будет больше, чем в предыдущем. Потому что дальше проще точно не будет, будет только сложнее и сложнее, и свою игру нужно совершенствовать», — сказал Анисимов журналистам.

«В самом начале игры австрийцы играли агрессивно, не давали нам выходить из зоны, создали нам проблемы. Потом мы переломили, наладили игру и действовали так, как нужно. Нам нужно второй период начинать лучше, пока у нас такая помарочка есть. Надо начинать еще лучше, чем в первом», — добавил Анисимов.