Никита Гусев не сыграет с белорусами

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в воскресенье разгромила команду Австрии со счетом 7:0 и теперь в понедельник сыграет с белорусами. Накануне к команде в Копенгагене присоединился Гусев, пропустивший начало турнира из-за болезни.

«Никита прилетел, он здесь с нами, тренируется по индивидуальной программе. Доктора смотрят, в каком он находится состоянии функциональном, тренеры по фитнесу смотрят. С белорусами он не сыграет. По его заявке… Повторюсь, смотрим по его физическому состоянию. Добавил ли он головной боли? Эта головная боль у нас и без него есть», — сказал Воробьев журналистам.