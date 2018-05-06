Никита Гусев не сыграет с белорусами
КОПЕНГАГЕН, 6 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев тренируется по индивидуальной программе и не сыграет с командой Белоруссии на чемпионате мира по хоккею.
Сборная России в воскресенье разгромила команду Австрии со счетом 7:0 и теперь в понедельник сыграет с белорусами. Накануне к команде в Копенгагене присоединился Гусев, пропустивший начало турнира
«Никита прилетел, он здесь с нами, тренируется по индивидуальной программе. Доктора смотрят, в каком он находится состоянии функциональном, тренеры по фитнесу смотрят. С белорусами он не сыграет. По его заявке… Повторюсь, смотрим по его физическому состоянию. Добавил ли он головной боли? Эта головная боль у нас и без него есть», — сказал Воробьев журналистам.
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