Сборная Канады отправила десять шайб в ворота Южной Кореи

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Матч группы В прошел в городе Хернинг и завершился со счетом 10:0.

В составе победителей отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Тайсон Джост (дважды), Колтон Парэйко, Райан О’Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шен, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.

После двух стартовых игр в активе канадцев четыре очка, южнокорейцы в таком же количестве встреч уступили с общим счетом 1:18.

7 мая Канада сыграет с Данией, а Южная Корея днем позже встретится с Латвией.