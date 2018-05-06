Сборная Канады отправила десять шайб в ворота Южной Кореи
Сборная Канады обыграла команду Южной Кореи на чемпионате мира в Дании.
Матч группы В прошел в городе Хернинг и завершился со счетом 10:0.
В составе победителей отличились Райан
После двух стартовых игр в активе канадцев четыре очка, южнокорейцы в таком же количестве встреч уступили с общим счетом 1:18.
7 мая Канада сыграет с Данией, а Южная Корея днем позже встретится с Латвией.
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|6 Мая, 13:15
|Зрители 3902
|Групповой этап: Группа B
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|Южная Корея
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0:10
(0:2, 0:6, 0:2)
|Канада
Главные тренеры
|Пэк Джим
|Билл Питерс
Вратари
|Мэтт Далтон 36:42 (Пак Сон Дже 36:42)
|Кертис Макэлхинни
|1-й период
|Колтон Парэйко
|02:20
|Райан Ньюджент-Хопкинс (Дж. Шворц, К. Макдэвид)
|08:41
|11:30
|Ким Сан Ук
|Тайсон Жост (Дж. Эберле, М. Барзал)
|17:16
|19:30
|Брок Радунске
|2-й период
|20:57
|Брайан Янг
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид, А. Экблад)
|21:07
|Райан О`Райлли (М. Барзал)
|21:57
|Пьер-Люк Дюбуа (Ж-Г. Пажо, Дж. Эдмундсон)
|22:32
|Энтони Бовилье
|23:17
|25:51
|Ким Ги Сон
|Брэйден Шенн (А. Экблад, Дж. Бэйли)
|27:33
|Тайсон Жост (П-Л. Дюбуа, Бо Хорват)
|36:24
|Джоэль Эдмундсон (М. Барзал, Э. Бовилье)
|36:42
|3-й период
|Мэтью Барзал
|41:37
|Коннор Макдэвид (Р. Пулок, П-Л. Дюбуа)
|44:40
|46:54
|I Ким Вон Джун
|Джордан Эберле (Дж. Эдмундсон, Т. Жост)
|48:55
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол