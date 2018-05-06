Сборная Канады отправила десять шайб в ворота Южной Кореи

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
13:15 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
13:15 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
17:15 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33383201/
6 мая 2018, 15:46 | Советский спорт

Сборная Канады отправила десять шайб в ворота Южной Кореи

Сборная Канады обыграла команду Южной Кореи на чемпионате мира в Дании.

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© AFP 2018

Матч группы В прошел в городе Хернинг и завершился со счетом 10:0.

В составе победителей отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Тайсон Джост (дважды), Колтон Парэйко, Райан О’Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шен, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.

После двух стартовых игр в активе канадцев четыре очка, южнокорейцы в таком же количестве встреч уступили с общим счетом 1:18.

7 мая Канада сыграет с Данией, а Южная Корея днем позже встретится с Латвией.
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6 Мая, 13:15 Зрители 3902 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Южная Корея 0:10
(0:2, 0:6, 0:2)
Канада
Главные тренеры
Пэк Джим Билл Питерс
Вратари
Мэтт Далтон 36:42 (Пак Сон Дже 36:42) Кертис Макэлхинни
1-й период
Колтон Парэйко 02:20
Райан Ньюджент-Хопкинс (Дж. Шворц, К. Макдэвид) 08:41
11:30 Ким Сан Ук
Тайсон Жост (Дж. Эберле, М. Барзал) 17:16
19:30 Брок Радунске
2-й период
20:57 Брайан Янг
Колтон Парэйко (К. Макдэвид, А. Экблад) 21:07
Райан О`Райлли (М. Барзал) 21:57
Пьер-Люк Дюбуа (Ж-Г. Пажо, Дж. Эдмундсон) 22:32
Энтони Бовилье 23:17
25:51 Ким Ги Сон
Брэйден Шенн (А. Экблад, Дж. Бэйли) 27:33
Тайсон Жост (П-Л. Дюбуа, Бо Хорват) 36:24
Джоэль Эдмундсон (М. Барзал, Э. Бовилье) 36:42
3-й период
Мэтью Барзал 41:37
Коннор Макдэвид (Р. Пулок, П-Л. Дюбуа) 44:40
46:54 I Ким Вон Джун
Джордан Эберле (Дж. Эдмундсон, Т. Жост) 48:55
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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