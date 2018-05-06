Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Беларусь - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
13:15 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
13:15 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
17:15 3-й период Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
17:15 3-й период Германия 4
Норвегия 4
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33383187/
6 мая 2018, 18:10 | Чемпионат.com

Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию

Ну и что, что соперник слабый. Зато голы красивые!

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Видимо, что-то случилось...

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© РИА "Новости"
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У сборной России достаточно лёгкий календарь на старте чемпионата мира. Пока Канада рубится с США, а Чехия со Словакией, команде Илье Воробьёва ничего не мешает спокойно вкатываться в турнир в матчах с Францией, Австрией и Беларусью.

Французы были разгромлены 7:0, хотя после игры и тренеры, и игроки не были до конца довольны, сетуя на второй период, ошибки и потери. Сейчас настала очередь Австрии.

«Мы приехали, чтобы победить», — скандировала группа российских болельщиков перед стадионом.

Аншлага, как и в предыдущем матче россиян, не ожидалось. То ли болельщиков отпугивают высокие цены в Дании, то ли соперники пока не вызывают интереса, но пока посещаемость оставляет желать лучшего.
«Если соперник серьёзно отнесётся к нам и возьмёт игру под полный контроль, то нам будет очень сложно. Но все знают, что бывают матчи, в которых фаворит действует расслабленно, несобранно. Тогда появится шанс “украсть” одно очко или даже победить», — отметил перед игрой тренер австрийцев Роджер Бадер.

Хорошие новости из стана сборной поступили накануне — Никита Гусев присоединился к команде в Дании. Он прилетел на несколько дней позже остальных из-за болезни. Плохие новости — Гусев пока не тренировался, и в официальной заявке его нет. Впрочем, с Австрией должны справиться и без него.

Казалось, что россияне должны брать быка за рога с первых секунд, но первые минуты соперник больше владел шайбой и даже нанёс первый бросок. Зато первая явная атака на ворота Давида Мадленера могла закончиться голом Дадонова — Капризов легко объехал двух защитников и отдал выверенную передачу на Евгения, тот бросал с оттяжкой, но не смог переиграть вратаря. Через минуту уже Дацюк создал момент для Дадонова, на этот раз ему помешали бросить.

Превосходство в классе было видно невооружённым глазом, но австрийцы не спешили ломаться и даже провели затяжную атаку, чуть не открыв счёт.

Первого гола пришлось ждать почти 10 минут. Михаил Григоренко сам вывел шайбу из своей зоны, выцарапал её у соперника, убежал в отрыв и бросил из-под защитника. Гол получился издевательски лёгким.

«Кураж, ядрёна мать, кураж!», — таков слоган сборной России на этом чемпионате мира. Как настроить себя на игру с явно более слабым соперником? Поймать кураж! Одного гола хватило, чтобы наша команда почувствовала вкус. Вот Артём Анисимов подъел отскок после сольного прохода Павла Бучневича — 2:0. Тут же Капризов едва не попал в пустые ворота, а в следующей смене двумя передачами посылают в атаку Александра Барабанова, который увеличивает отрыв. Три гола меньше чем за четыре минуты, то ли ещё будет!

На этом кураже наши ребята в какой-то момент чуть не пропустили. Гавриков замешкался и потерял шайбу, Вогер мог завершать быструю атаку, но ему помешал Киселевич.

Занимательно, что в первом периоде обошлось без удалений. Обе команды играли дисциплинированно, хотя россияне продолжали наседать. Капризов с Дадоновым запутались в шайбе и не смогли нанести бросок, потом Дацюк убегал один на один с вратарём. Григоренко дважды подряд бросал со вбрасывания. Но счёт до перерыва больше не изменился.

В перерыве австрийцы пришли в себя после холодного душа, и игра пошла на встречных курсах. Впрочем, длилось это только пару минут. Анисимов нашёл Григоренко перед чужими воротами, тот показал пас, перевёл шайбу на неудобную и завёл её в пустые ворота. Чертовски хороша сегодня эта тройка!

С этого момента соперник даже не мечтал повладеть шайбой. Наши же играли широко, раскатисто, с удовольствием. Дацюк разорвал оборону австрийцев и выложил шайбу на блюдечке Капризову, тому оставалось только завести её в пустые ворота.

Удаление за нарушение состава не помешало россиянам продолжить атаковать и легко «убить» меньшинство. Болельщики требовали продолжения голевого пиршества, и даже австрийские фанаты не унывали, пили пиво и с удовольствием подхватывали волну на трибунах.

В концовке периода команды обменялись выходами «один в ноль». И если бросок Хундертпфунда не стал проблемой для Кошечкина, то Максим Мамин не заметил висящего на нём защитника и забил, даже толком не бросив.

6:0 — это разгром. И шанс для Игоря Шестёркина дебютировать на чемпионате мира. Он вышел с первых секунд третьего периода и сразу заскучал — игра практически без перерывов шла в чужой зоне. Редкие вылазки австрийцев к воротам Шестёркина даже не заканчивались бросками.

Наконец, сборная России получила шанс поиграть в большинстве — Леблер отправился отдыхать за игру высоко поднятой клюшкой. Игра совершенно успокоилась, и даже удаление наши не смогли реализовать. Третий период стал формальностью, и те, и другие никуда не спешили и просто доигрывали.

Только Илья Михеев нарушил спокойную обстановку — со вбрасывания у своих ворот убежал в атаку, обогнал защитника и забил свой первый гол на мировом первенстве.

Два матча, две победы с одинаковым счётом 7:0 — полёт нормальный. Следующий матч Россия сыграет уже 7 мая с Беларусью.
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6 Мая, 13:15 Зрители 9502 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Австрия 0:7
(0:3, 0:3, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Роджер Бадер Илья Воробьев
Вратари
Давид Мадленер Василий Кошечкин 40:00 (И. Шестеркин 40:00)
1-й период
Михаил Григоренко 09:34
Артем Анисимов (П. Бучневич) 11:42
Александр Барабанов (И. Михеев, Е. Яковлев) 13:19
2-й период
Михаил Григоренко (А. Анисимов) 23:52
Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов) 29:07
Никита Нестеров 30:21
Максим Мамин (К. Капризов) 37:58
3-й период
46:08 Брайан Леблер
Илья Михеев 53:55
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Тимоти Майер (США)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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