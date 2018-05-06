Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию
Ну и что, что соперник слабый. Зато голы красивые!
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Видимо, что-то случилось...
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У сборной России достаточно лёгкий календарь на старте чемпионата мира. Пока Канада рубится с США, а Чехия со Словакией, команде Илье Воробьёва ничего не мешает спокойно вкатываться в турнир в матчах с Францией, Австрией и Беларусью.
Французы были разгромлены 7:0, хотя после игры и тренеры, и игроки не были до конца довольны, сетуя на второй период, ошибки и потери. Сейчас настала очередь Австрии.
«Мы приехали, чтобы победить», — скандировала группа российских болельщиков перед стадионом.
Аншлага, как и в предыдущем матче россиян, не ожидалось. То ли болельщиков отпугивают высокие цены в Дании, то ли соперники пока не вызывают интереса, но пока посещаемость оставляет желать лучшего.
«Если соперник серьёзно отнесётся к нам и возьмёт игру под полный контроль, то нам будет очень сложно. Но все знают, что бывают матчи, в которых фаворит действует расслабленно, несобранно. Тогда появится шанс “украсть” одно очко или даже победить», — отметил перед игрой тренер австрийцев Роджер Бадер.
Хорошие новости из стана сборной поступили накануне — Никита Гусев присоединился к команде в Дании. Он прилетел на несколько дней позже остальных
Казалось, что россияне должны брать быка за рога с первых секунд, но первые минуты соперник больше владел шайбой и даже нанёс первый бросок. Зато первая явная атака на ворота Давида Мадленера могла закончиться голом Дадонова — Капризов легко объехал двух защитников и отдал выверенную передачу на Евгения, тот бросал с оттяжкой, но не смог переиграть вратаря. Через минуту уже Дацюк создал момент для Дадонова, на этот раз ему помешали бросить.
Превосходство в классе было видно невооружённым глазом, но австрийцы не спешили ломаться и даже провели затяжную атаку, чуть не открыв счёт.
Первого гола пришлось ждать почти 10 минут. Михаил Григоренко сам вывел шайбу из своей зоны, выцарапал её у соперника, убежал в отрыв и бросил
«Кураж, ядрёна мать, кураж!», — таков слоган сборной России на этом чемпионате мира. Как настроить себя на игру с явно более слабым соперником? Поймать кураж! Одного гола хватило, чтобы наша команда почувствовала вкус. Вот Артём Анисимов подъел отскок после сольного прохода Павла Бучневича — 2:0. Тут же Капризов едва не попал в пустые ворота, а в следующей смене двумя передачами посылают в атаку Александра Барабанова, который увеличивает отрыв. Три гола меньше чем за четыре минуты, то ли ещё будет!
На этом кураже наши ребята в
Занимательно, что в первом периоде обошлось без удалений. Обе команды играли дисциплинированно, хотя россияне продолжали наседать. Капризов с Дадоновым запутались в шайбе и не смогли нанести бросок, потом Дацюк убегал один на один с вратарём. Григоренко дважды подряд бросал со вбрасывания. Но счёт до перерыва больше не изменился.
В перерыве австрийцы пришли в себя после холодного душа, и игра пошла на встречных курсах. Впрочем, длилось это только пару минут. Анисимов нашёл Григоренко перед чужими воротами, тот показал пас, перевёл шайбу на неудобную и завёл её в пустые ворота. Чертовски хороша сегодня эта тройка!
С этого момента соперник даже не мечтал повладеть шайбой. Наши же играли широко, раскатисто, с удовольствием. Дацюк разорвал оборону австрийцев и выложил шайбу на блюдечке Капризову, тому оставалось только завести её в пустые ворота.
Удаление за нарушение состава не помешало россиянам продолжить атаковать и легко «убить» меньшинство. Болельщики требовали продолжения голевого пиршества, и даже австрийские фанаты не унывали, пили пиво и с удовольствием подхватывали волну на трибунах.
В концовке периода команды обменялись выходами «один в ноль». И если бросок Хундертпфунда не стал проблемой для Кошечкина, то Максим Мамин не заметил висящего на нём защитника и забил, даже толком не бросив.
6:0 — это разгром. И шанс для Игоря Шестёркина дебютировать на чемпионате мира. Он вышел с первых секунд третьего периода и сразу заскучал — игра практически без перерывов шла в чужой зоне. Редкие вылазки австрийцев к воротам Шестёркина даже не заканчивались бросками.
Наконец, сборная России получила шанс поиграть в большинстве — Леблер отправился отдыхать за игру высоко поднятой клюшкой. Игра совершенно успокоилась, и даже удаление наши не смогли реализовать. Третий период стал формальностью, и те, и другие никуда не спешили и просто доигрывали.
Только Илья Михеев нарушил спокойную обстановку — со вбрасывания у своих ворот убежал в атаку, обогнал защитника и забил свой первый гол на мировом первенстве.
Два матча, две победы с одинаковым счётом 7:0 — полёт нормальный. Следующий матч Россия сыграет уже 7 мая с Беларусью.
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|Роджер Бадер
|Илья Воробьев
|Давид Мадленер
|Василий Кошечкин 40:00 (И. Шестеркин 40:00)
|1-й период
|Михаил Григоренко
|09:34
|Артем Анисимов (П. Бучневич)
|11:42
|Александр Барабанов (И. Михеев, Е. Яковлев)
|13:19
|2-й период
|Михаил Григоренко (А. Анисимов)
|23:52
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Е. Дадонов)
|29:07
|Никита Нестеров
|30:21
|Максим Мамин (К. Капризов)
|37:58
|3-й период
|46:08
|Брайан Леблер
|Илья Михеев
|53:55
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол