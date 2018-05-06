Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию

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У сборной России достаточно лёгкий календарь на старте чемпионата мира. Пока Канада рубится с США, а Чехия со Словакией, команде Илье Воробьёва ничего не мешает спокойно вкатываться в турнир в матчах с Францией, Австрией и Беларусью.

Французы были разгромлены 7:0, хотя после игры и тренеры, и игроки не были до конца довольны, сетуя на второй период, ошибки и потери. Сейчас настала очередь Австрии.

«Мы приехали, чтобы победить», — скандировала группа российских болельщиков перед стадионом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">«Мы приехали, чтобы победить» <a href="https://t.co/3anP10MH9e">pic.twitter.com/3anP10MH9e</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/993066530178035713?ref_src=twsrc%5Etfw">6 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Аншлага, как и в предыдущем матче россиян, не ожидалось. То ли болельщиков отпугивают высокие цены в Дании, то ли соперники пока не вызывают интереса, но пока посещаемость оставляет желать лучшего.

«Если соперник серьёзно отнесётся к нам и возьмёт игру под полный контроль, то нам будет очень сложно. Но все знают, что бывают матчи, в которых фаворит действует расслабленно, несобранно. Тогда появится шанс “украсть” одно очко или даже победить», — отметил перед игрой тренер австрийцев Роджер Бадер.

Хорошие новости из стана сборной поступили накануне — Никита Гусев присоединился к команде в Дании. Он прилетел на несколько дней позже остальных из-за болезни. Плохие новости — Гусев пока не тренировался, и в официальной заявке его нет. Впрочем, с Австрией должны справиться и без него.

Казалось, что россияне должны брать быка за рога с первых секунд, но первые минуты соперник больше владел шайбой и даже нанёс первый бросок. Зато первая явная атака на ворота Давида Мадленера могла закончиться голом Дадонова — Капризов легко объехал двух защитников и отдал выверенную передачу на Евгения, тот бросал с оттяжкой, но не смог переиграть вратаря. Через минуту уже Дацюк создал момент для Дадонова, на этот раз ему помешали бросить.

Превосходство в классе было видно невооружённым глазом, но австрийцы не спешили ломаться и даже провели затяжную атаку, чуть не открыв счёт.

Первого гола пришлось ждать почти 10 минут. Михаил Григоренко сам вывел шайбу из своей зоны, выцарапал её у соперника, убежал в отрыв и бросил из-под защитника. Гол получился издевательски лёгким.

«Кураж, ядрёна мать, кураж!», — таков слоган сборной России на этом чемпионате мира. Как настроить себя на игру с явно более слабым соперником? Поймать кураж! Одного гола хватило, чтобы наша команда почувствовала вкус. Вот Артём Анисимов подъел отскок после сольного прохода Павла Бучневича — 2:0. Тут же Капризов едва не попал в пустые ворота, а в следующей смене двумя передачами посылают в атаку Александра Барабанова, который увеличивает отрыв. Три гола меньше чем за четыре минуты, то ли ещё будет!

На этом кураже наши ребята в какой-то момент чуть не пропустили. Гавриков замешкался и потерял шайбу, Вогер мог завершать быструю атаку, но ему помешал Киселевич.

Занимательно, что в первом периоде обошлось без удалений. Обе команды играли дисциплинированно, хотя россияне продолжали наседать. Капризов с Дадоновым запутались в шайбе и не смогли нанести бросок, потом Дацюк убегал один на один с вратарём. Григоренко дважды подряд бросал со вбрасывания. Но счёт до перерыва больше не изменился.

В перерыве австрийцы пришли в себя после холодного душа, и игра пошла на встречных курсах. Впрочем, длилось это только пару минут. Анисимов нашёл Григоренко перед чужими воротами, тот показал пас, перевёл шайбу на неудобную и завёл её в пустые ворота. Чертовски хороша сегодня эта тройка!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/AUTvsRUS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AUTvsRUS</a> That's 2 for Grigorenko! <a href="https://twitter.com/russiahockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@russiahockey</a> now up 4-0 over Austria. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/xCnBD0TbDo">pic.twitter.com/xCnBD0TbDo</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/993086247265488896?ref_src=twsrc%5Etfw">6 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С этого момента соперник даже не мечтал повладеть шайбой. Наши же играли широко, раскатисто, с удовольствием. Дацюк разорвал оборону австрийцев и выложил шайбу на блюдечке Капризову, тому оставалось только завести её в пустые ворота.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/AUTvsRUS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AUTvsRUS</a> Nice pass to Kaprisov nets <a href="https://twitter.com/russiahockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@russiahockey</a>'s 5th of the game. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/yQqNSXdRIR">pic.twitter.com/yQqNSXdRIR</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/993088714807984129?ref_src=twsrc%5Etfw">6 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Удаление за нарушение состава не помешало россиянам продолжить атаковать и легко «убить» меньшинство. Болельщики требовали продолжения голевого пиршества, и даже австрийские фанаты не унывали, пили пиво и с удовольствием подхватывали волну на трибунах.

В концовке периода команды обменялись выходами «один в ноль». И если бросок Хундертпфунда не стал проблемой для Кошечкина, то Максим Мамин не заметил висящего на нём защитника и забил, даже толком не бросив.

6:0 — это разгром. И шанс для Игоря Шестёркина дебютировать на чемпионате мира. Он вышел с первых секунд третьего периода и сразу заскучал — игра практически без перерывов шла в чужой зоне. Редкие вылазки австрийцев к воротам Шестёркина даже не заканчивались бросками.

Наконец, сборная России получила шанс поиграть в большинстве — Леблер отправился отдыхать за игру высоко поднятой клюшкой. Игра совершенно успокоилась, и даже удаление наши не смогли реализовать. Третий период стал формальностью, и те, и другие никуда не спешили и просто доигрывали.

Только Илья Михеев нарушил спокойную обстановку — со вбрасывания у своих ворот убежал в атаку, обогнал защитника и забил свой первый гол на мировом первенстве.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/AUTvsRUS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AUTvsRUS</a> That's 7 for <a href="https://twitter.com/russiahockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@russiahockey</a>! Mikheyev gets the puck over Madlener's shoulder for a beauty goal. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/J5hj1WYQK2">pic.twitter.com/J5hj1WYQK2</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/993102464902512640?ref_src=twsrc%5Etfw">6 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Два матча, две победы с одинаковым счётом 7:0 — полёт нормальный. Следующий матч Россия сыграет уже 7 мая с Беларусью.