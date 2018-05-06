Шестеркин дебютировал на ЧМ в матче с командой Австрии

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Встреча проходит в воскресенье в Копенгагене. После двух периодов счет 6:0 в пользу россиян.

Во втором перерыве тренерский штаб сборной произвел замену вратаря. Василия Кошечкина на льду заменил Шестеркин, для которого это является дебютом на чемпионатах мира. До этого 22-летний голкипер трижды входил в состав сборной России на подобных турнирах, но никогда не появлялся на льду.