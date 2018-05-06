Гавриков: Знарок с каждым игроком СКА поговорил приватно после окончания сезона
Защитник сборной России и петербургского СКА Владислав Гавриков рассказал о впечатлениях от прошедшего сезона, расставании с Олегом Знарком и ожиданиях от чемпионата мира — 2018.
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«Доволен ли сезоном в СКА? Всегда хочется большего. Главную задачу мы не выполнили с клубом, концовка получилось смазанной. Если честно, не хочется возвращаться назад и вспоминать об этом. Но у меня сезон ещё продолжается. Успел ли Знарок
Как сборная России выступит на чемпионате мира? Это мы к концу месяца узнаем. Фаворитами как всегда можно назвать канадцев, американцев, финнов, шведов и чехов. У всех хорошие команды. Составы соперников с множеством игроков НХЛ? А почему мы должны пугаться? У нас тоже хорошие ребята. Считаю, что мы можем со всеми бороться на равных. Это наоборот хорошо, что есть много ребят, для которых этот чемпионат мира первый в карьере, — сказал Гавриков.
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