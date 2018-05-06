Основной голкипер сборной Австрии Штаркбаум не сыграет в матче с Россией
Сборная Австрии по хоккею назвала состав на матч чемпионата мира в Дании с командой России.
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В нём отсутствует основной голкипер команды Бернхард Штаркбаум, который во вчерашнем матче с командой Швейцарии отразил 38 бросков из 41 и помог австрийцам набрать одно очко (2:3 ОТ).
Начало встречи Австрия — Россия запланировано на 13:15 мск.
Мадленер (Киккерт);.
Унтервегер — Шумниг, Ганаль — Хундертпфунд — Шнайдер;.
Хайнрих — Улмер, Леблер — Комарек — Хофер;.
Вивайрос — Шлахер, Цвергер — Раухенвальд — Вогер;.
Альтманн — Петер, Шпаннринг — Обрист.
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