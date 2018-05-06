Сборная России по хоккею назвала состав на матч с Австрией
Сборная России по хоккею назвала состав на свой второй матч чемпионата мира в Дании.
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Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Австрии. Тренерский штаб не внёс
Кошечкин (Шестёркин);
Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;
Яковлев, Мамин — Андронов — Шалунов;
Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.
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