Сборная России по хоккею назвала состав на матч с Австрией

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Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Австрии. Тренерский штаб не внёс каких-либо изменений в состав и сочетания российской сборной по сравнению с первым матчем турнира. Начало встречи запланировано на 13:15 по московскому времени.

Кошечкин (Шестёркин);

Киселевич — Гавриков, Капризов — Дацюк — Дадонов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

Яковлев, Мамин — Андронов — Шалунов;

Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.