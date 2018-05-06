Нападающий сборной Швейцарии Андригетто дисквалифицирован на один матч

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Эпизод случился в середине второго периода при счёте 2:0 в пользу швейцарцев. Удар в колено получился очень сильным: покинуть лёд пострадавший смог только на носилках, а Андригетто получил штраф до конца игры. Из-за дисквалификации он пропустит следующий матч своей команды со сборной Словакии, Андригетто вернётся в строй после него.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/SUIvsAUT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SUIvsAUT</a> After a massive hit on <a href="https://twitter.com/hockeyaustria?ref_src=twsrc%5Etfw">@hockeyaustria</a>'s Steven Strong, <a href="https://twitter.com/SwissIceHockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@SwissIceHockey</a>'s Andrighetto is thrown out of the game.<br><br>Strong leaves the ice on a stretcher. <a href="https://t.co/2OVvHCHXCt">pic.twitter.com/2OVvHCHXCt</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992727515419426816?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>