Хоккеист Ульмер: Недооценка сборной Австрии может сыграть злую шутку с командой России

Встреча группового этапа чемпионата мира Россия — Австрия пройдет в воскресенье и начнется в 13:15 мск.

«Я не знаю всех особенностей игры российской команды, нам предстоит разобрать их с тренерским штабом. Для нас важна каждая игра. Пускай мы не являемся фаворитами в большинстве матчей турнира, но недооценка нас со стороны соперника может сыграть с ним злую шутку. Это касается и россиян в предстоящей игре», — сказал Ульмер.

«Многие считают, что наша победа над россиянами невероятна. Посмотрим, что они скажут после матча», — добавил собеседник ТАСС.

В субботу австрийцы в овертайме со счетом 2:3 уступили команде Швейцарии. «Против нас вчера играла команда с хорошим подбором исполнителей, но наш голкипер постоянно спасал нас и позволял оставаться в игре. В первом пропущенном голе была моя ошибка, слишком легко смог соперник забросить шайбу в том эпизоде. Мне кажется, что мы можем быть довольны тем, что сумели взять одно очко в этой игре», — считает Ульмер.

Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Копенгагене. В первой игре турнира россияне разгромили французов со счетом 7:0.