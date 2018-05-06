Десять секунд до сенсации: 19-летний форвард спас Чехию от фиаско

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Швейцария — Австрия — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Соперники россиян по второй встрече на чемпионате мира австрийцы начинали датский турнир матчем с крепкими швейцарцами. Для главного тренера Роджера Бадера стартовая игра и вовсе стала своеобразным дерби. А все потому, что 53-летний специалист большую часть карьеры отработал в родной Швейцарии и только в нынешнем сезоне возглавил австрийскую сборную.

А вот наставник швейцарцев Патрик Фишер, в отличие от Бадера, возглавляет свою команду уже три года. Правда, существенных успехов с ней за этот срок пока не добился. Особенно обидным оказалось поражение в четвертьфинале корейской Олимпиады от немцев. На датский форум Фишер приехал с серьезными намерениями. И выход в плей-офф турнира — задача для его коллектива вполне выполнимая.

Упирались австрийцы как могли. И встречу начали очень активно. Вот только грубая ошибка в концовке первого периода свела на нет все их множественные усилия. Рискованный пас Улмера через пятак в недодачу, перехват, бросок в касание — и счет в матче открыт. Нидеррайтеру оставалось только не промахнуться мимо пустых ворот.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/SUIvsAUT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SUIvsAUT</a> <a href="https://twitter.com/thelnino22?ref_src=twsrc%5Etfw">@thelnino22</a> gets <a href="https://twitter.com/SwissIceHockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@SwissIceHockey</a> on the board with first thanks to a little tic-tac-toe action. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/3NxX0jhEeK">pic.twitter.com/3NxX0jhEeK</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992718341801299968?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Даже при не самой яркой игре швейцарцы смотрелись намного внушительней своего соперника. Теперь понятно, почему австрийцы с таким невероятным трудом переиграли на недавнем Кубке Алроса сборную Белоруссии, собранную из молодых игроков, и вторую сборную Норвегии.

Неприятный эпизод произошел в середине второго периода. Швейцарец Андригетто грубо сыграл в колено против соперника, за что был удален до конца игры и оставил свою команду в меньшинстве. Причем, сразу на пять минут.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/SUIvsAUT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SUIvsAUT</a> After a massive hit on <a href="https://twitter.com/hockeyaustria?ref_src=twsrc%5Etfw">@hockeyaustria</a>'s Steven Strong, <a href="https://twitter.com/SwissIceHockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@SwissIceHockey</a>'s Andrighetto is thrown out of the game.<br><br>Strong leaves the ice on a stretcher. <a href="https://t.co/2OVvHCHXCt">pic.twitter.com/2OVvHCHXCt</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992727515419426816?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стронг только с помощью медперсонала смог покинуть площадку, а австрийцы в большинстве отыграли один гол и вернулись в игру со счета 0:2. Поутихли на трибунах и многочисленные швейцарские болельщики. Особенно, после того, как Ганаль счет в матче сравнял.

Но чуду в этот вечер не суждено было случиться. Мастера уровня Нидеррайтера и Корви не прощают ошибки. В овертайме австрийцы побежали на смену и получили фантастический по красоте гол в собственные ворота. Корви на паузе объехал защитника и вратаря, после чего с неудобной руки в ближний угол завернул шайбу.

Франция — Белоруссия — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Недавние соперники россиян по группе французы свой второй матч на форуме проводили против белорусов. Обе команды начали чемпионат мира с разгромных поражений. Команда Дэйва Льюиса уступила шведам со счетом 0:5, а коллектив другого Дэйва — Хендерсона — ничего не смог противопоставить российской сборной, пропустив на две безответных шайбы больше.

Болельщиков белорусской дружины на трибунах почти не было. Вероятно, их отпугнули высокие датские цены. Ну, а французы напротив пришли на матч в приподнятом настроении. Пели песни и танцевали. Тем более, их любимая команда показала шикарную игру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? THAT’S 4 for <a href="https://twitter.com/Hockey_FRA?ref_src=twsrc%5Etfw">@Hockey_FRA</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/FRAvsBLR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FRAvsBLR</a> <a href="https://t.co/S6TsJ0UKGg">pic.twitter.com/S6TsJ0UKGg</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992796996217069569?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Похоже, стартовое разгромное поражение от россиян пошло команде Хендерсона на пользу — уже в начале второй встречи на турнире Флери забросил первую французскую шайбу. А чуть позже еще один отличный гол в одиночку организовал новичок «Автомобилиста» Да Коста.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/FRAvsBLR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FRAvsBLR</a> <a href="https://twitter.com/Hockey_FRA?ref_src=twsrc%5Etfw">@hockey_FRA</a>'s Captain bounces the puck right over Kulbakov and picks up Team France's 2nd goal of the game. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/gVpiCDtEKn">pic.twitter.com/gVpiCDtEKn</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992776317991993344?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Белорусы же в атаке выглядели слишком робко. Команде Льюиса в Дании не хватает вожаков и лидеров. Такими на прошлогоднем форуме были братья Костицыны и Стась, но на этот чемпионат мира они по разным причинам не приехали.

Пока не понятно, за счет чего команда собирается набирать на турнире очки — нет ни лидеров, ни дисциплины, ни большинства. Выиграть бы матч у австрийцев. Иначе вылета из элиты не избежать.

Чехия — Словакия — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Заключительный матч дня в копенгагенской группе проводили чехи и словаки. Дерби получилось крайне интересным и боевым. Словацкая сборная под руководством канадского тренера Крейга Рэмзи растет на глазах. А все потому, что 67-летний специалист не боится привлекать в нее новых хоккеистов и умеет ставить командную игру.

В Пхенчхане скромные словаки с одним кахаэловцем в составе переиграли будущих чемпионов Олимпиады россиян и нанесли им единственное поражение на турнире. А в Дании едва не начали с победы над более звездными по составу чехами. Случайно ли?

Словаки очень цепко и надежно сыграли в обороне, а также реализовали два из трех удалений соперника. В большинстве команда Крейга Рэмзи старается не мудрить. Доставление шайбы наверх защитникам, массивный трафик на пятаке, броски с расчетом на добивание и подставление. Так они играли в Пхенчхане, так продолжают действовать и на датском форуме. И пока простота приносит им успех.

Отличный матч провел голкипер словацкой сборной Силяк, отразивший 39 бросков из 42. Ровно десяти секунд ему не хватило для того, чтобы стать главным героем встречи. Когда на табло горели цифры 19:50, молодой Нечас после сольного прохода неотразимо бросил из-под защитника и сравнял счет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CZEvsSVK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CZEvsSVK</a> With 9.6seconds to go in the 3rd, Necas takes the puck all the way at sends the game into OT! <a href="https://twitter.com/narodnitym?ref_src=twsrc%5Etfw">@narodnitym</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/ZefPXU0zcw">pic.twitter.com/ZefPXU0zcw</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992865969570697216?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ну, а в овертайме Силяка огорчил настырный Дмитрий Яшкин — сын бывшего защитника воскресенского «Химика», новосибирского СКА и «Всетина» Алексея Яшкина.

Впереди у чехов сложнейший матч с одними из фаворитов чемпионата мира — шведами. С такой примитивной игрой в атаке шансов на победу маловато. Да и с обороной пока не все так гладко. Не совсем понятно, чем усилил сборную оборонец «Филадельфии» Гудас, который и за океаном совершал детские ошибки, и в Дании продолжает чудить.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CZEvsSVK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CZEvsSVK</a> <br><br>I got it!<br><br>Oh wait, no I don't. ? <a href="https://twitter.com/narodnitym?ref_src=twsrc%5Etfw">@narodnitym</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIFWorlds</a> <a href="https://t.co/YW01BZAzIe">pic.twitter.com/YW01BZAzIe</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992858978731229185?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ну, а мощная поддержка со стороны родных болельщиков чешской сборной гарантирована. В Данию их приехало несколько тысяч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CZEvsSVK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CZEvsSVK</a> just over a minute into the 2nd, <a href="https://twitter.com/narodnitym?ref_src=twsrc%5Etfw">@narodnitym</a> evens it up and this rink is on ? <a href="https://t.co/2wUM8TElV9">pic.twitter.com/2wUM8TElV9</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992844914697424896?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Норвегия — Латвия — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

В другом дневном матче чемпионата мира встречались норвежцы и латвийцы. И здесь интрига, как могло показаться, была убита уже в первые двадцать минут. Две шайбы в исполнении Бастиансена и Бонсаксена, заброшенные примерно на экваторе стартовой двадцатиминутки, обеспечили скандинавам комфортный задел в счете. Однако команда опытного канадского специалиста Боба Хартли сдаваться не собиралась и к 52-й минуте встречи восстановила паритет.

Ну, а в овертайме слово сказал главный герой этого матча Рудольф Балцерс, оформивший дубль. 21-летний форвард сборной Латвии в юном возрасте уехал в Норвегию, поиграл там в «Лоренскоге» и «Ставангере», после чего попал на драфт НХЛ. Минувший сезон Балцерс провел в фарм-клубе «Сан-Хосе» и в 67 встречах набрал 48 (23+25) очков. Его гол-шедевр в ворота Ларса Хаугена стал пока что самым красивым на датском форуме.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">There it is! <a href="https://twitter.com/lhf_lv?ref_src=twsrc%5Etfw">@lhf_lv</a> wins 3-2 in overtime against <a href="https://twitter.com/norskishockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@norskishockey</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NORvsLAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NORvsLAT</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/1Q7rKvBU2P">pic.twitter.com/1Q7rKvBU2P</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992745655536795648?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Похоже, в сборной Латвии не все так уж и плохо. А ведь еще до старта чемпионата мира команда Боба Хартли в девяти товарищеских встречах не победила ни разу. Биться за выход плей-офф ей, конечно, будет очень сложно, однако важные два очка уже взяты.

Финляндия — Корея — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

В другом противостоянии встречались финны и хозяева минувшей Олимпиады — корейцы. Сенсации не случилось. Звездные форварды «Каролины» и сборной Суоми Ахо и Терявяйнен сделали свое дело уже в первые шесть минут матча. Причем каждый из них отличился в меньшинстве после четырехминутного удаления Маннинена.

У финской сборной в Дании подобрался отличный коллектив с готовыми лидерами. Ахо и Терявяйнен в игре с корейцами на двоих набрали восемь очков и доказали свою высокую значимость в обновленной и молодой команде Лаури Марьямяки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Aho gets his second goal and third point of the game, putting <a href="https://twitter.com/leijonat?ref_src=twsrc%5Etfw">@leijonat</a> up 3-0 <a href="https://twitter.com/hashtag/FINvsKOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FINvsKOR</a> <a href="https://t.co/ZmBtOv7pFJ">pic.twitter.com/ZmBtOv7pFJ</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992786665277083649?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Все, на что хватило корейцев в матче со сборной Суоми, — это одна заброшенная шайба. Ее автором стал натурализованный канадец Свифт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">GOAL <a href="https://twitter.com/KIHAICEHOCKEY?ref_src=twsrc%5Etfw">@KIHAICEHOCKEY</a>! Swift scores the first ever goal for Korea at the top level of the <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FINvsKOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FINvsKOR</a> <a href="https://t.co/Dzu51WMEPY">pic.twitter.com/Dzu51WMEPY</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992788649556066304?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В минувшем сезоне он с 42 очками стал лучшим бомбардиром Азиатской лиги. На протяжении четырех лет Свифт выступал в АХЛ, однако шанса сыграть в НХЛ так и не получил, после чего отправился поднимать хоккей в не самую хоккейную Корею.

Азиатской сборной не удалось избежать разгрома. Уж слишком разными по классу выглядели коллективы. Да и на что можно рассчитывать, нанося за матч лишь 9 бросков? Финны же провели отличную разминку перед матчем с Латвией и доигрывали встречу на кураже. Не обошлось и без везения. Потенциал у команды Лаури Марьямяки огромный.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Pesonen gets <a href="https://twitter.com/leijonat?ref_src=twsrc%5Etfw">@leijonat</a>'s 8th goal of the game on a hard angle shot <a href="https://twitter.com/hashtag/FINvsKOR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FINvsKOR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/fIpYjqok3C">pic.twitter.com/fIpYjqok3C</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992800521021870080?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дания — США — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

На домашнем чемпионате мира датчанам обеспечена чумовая поддержка со стороны родных болельщиков. В этом, пожалуй, и кроется главный козырь команды шведского специалиста Янне Карлссона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">There might not be a score, but the crowd in Herning is certainly into the play <a href="https://twitter.com/hashtag/DENvsUSA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DENvsUSA</a> <a href="https://t.co/xDBGhXzHk6">pic.twitter.com/xDBGhXzHk6</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/992835919660150784?ref_src=twsrc%5Etfw">5 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Полные трибуны не перестают гнать скандинавов вперед, а голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен творит чудеса на последнем рубеже. В первом матче именно благодаря его уверенной игре хозяевам удалось отобрать два очка у недавних финалистов Олимпиады немцев.

Порадовало, что датчане не стали отсиживаться в обороне и не проиграли куда более звездным американцам в скорости. Игра проходила на встречных курсах и изобиловала опасными моментами. Вот только реализовывать их лучше получалось у команды Джеффа Блэшилла.

Хороши были виртуозы Кейн и Годро. Отобрать у них шайбу было практически невозможно. В первом периоде форвард «Чикаго» мощно стрельнул с кистей из-под защитника. Андерсену оставалось лишь проводить шайбу глазами. Повезло, что она угодила в штангу.

Вновь полезно сыграл в атаке партнер Артемия Панарина по «Коламбусу» миниатюрный Кэм Аткинсон, забросивший свою вторую шайбу на турнире. Их пятерка вместе с Ларкином, Крайдером, Бутчером и Дженсеном была лучшей в составе американской сборной и отличилась в матче с Данией четырежды.