Российские хоккеисты проведут второй матч на ЧМ против команды Австрии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
13:15 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
13:15 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
17:15 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33379988/
6 мая 2018, 0:39 | ТАСС

Российские хоккеисты проведут второй матч на ЧМ против команды Австрии

КОПЕНГАГЕН, 6 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проведет свой второй матч на чемпионате мира, который проходит в Дании. Подопечные Ильи Воробьева сыграют против команды Австрии.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Оба соперника выступают на предварительном этапе в группе А, игры которой проходят на «Роял-Арене» в Копенгагене. И россияне, и австрийцы уже провели по одному матчу на турнире. Сборная Росси в пятницу разгромила команду Франции со счетом 7:0.

Австрийцы провели свой поединок в субботу — их матч со швейцарцами во второй день турнира в Копенгагене стал самым ранним, начавшись сразу после полудня. В игре с фаворитами поединка австрийцы сумели сравнять счет, проигрывая 0:2, и заработали очко, уступив лишь в овертайме.

Состав сборной России по сравнению с матчем с французами с большей долей вероятности будет без изменений. В заявке у россиян сейчас 19 полевых игроков и два вратаря, тренерский штаб ждет исхода поединков в Кубке Стэнли. Одно место из трех в заявке для полевых хоккеистов держится для форварда Никиты Гусева, который прилетел в Копенгаген и в ближайших матчах не сыграет, продолжив восстановление после болезни.

Двукратные бронзовые призеры

Сборная Австрии на чемпионатах мира с 2005 года чередует выступления в элите с вылетом в первый дивизион. В прошлом году австрийские хоккеисты успешно сыграли в Киеве, выиграв мировое первенство в дивизионе I и выйдя в элиту вместе с южнокорейцами. На мировых первенствах они дважды в своей истории завоевывали бронзовые медали — в 1931 и 1947 годах. После 1994 года австрийцы на турнире ни разу не поднимались выше 10-го места.

В составе команды на чемпионате мира выступают хоккеисты из австрийских, а также швейцарских и шведских клубов. На турнир у австрийцев заявлены пока 23 игрока из 25, учитывая, что за океаном для чемпионата мира давно уже освободились нападающие Томас Ванек («Коламбус»), Михаэль Грабнер («Рейнджерс») и Михаэль Раффль («Филадельфия»). Главным тренером команды является 53-летний швейцарец Роджер Бадер, который и вывел команду в элиту весной прошлого года.

В последний раз сборные России и Австрии на чемпионате мира играли в 2013 году, когда турнир проходил в Швеции и Финляндии. Тот матч завершился победой россиян со счетом 8:4. При этом австрийцы играли с подопечными Зинэтулы Билялетдинова на равных: они дважды сравнивали счет и один раз выходили вперед.

Матч Австрия — Россия начнется в 13:15 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Сборная Чехии по хоккею в овертайме обыграла команду Словакии в своем первом матче на ЧМ

Сборная Чехии по хоккею в овертайме обыграла команду Словакии в своем первом матче на ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 5 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии в овертайме со счетом 3:2 обыграли команду Словакии в матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла на «Роял-Арене» в Копенгагене.
Еще 7 новостей   Все новости

Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм

Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку

Женскую сборную Украины по биатлону возглавит российский тренер

"Уволилась с работы и начала играть, получая за это зарплату"
Викторина
Футбол или хоккей?