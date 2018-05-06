Российские хоккеисты проведут второй матч на ЧМ против команды Австрии

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Оба соперника выступают на предварительном этапе в группе А, игры которой проходят на «Роял-Арене» в Копенгагене. И россияне, и австрийцы уже провели по одному матчу на турнире. Сборная Росси в пятницу разгромила команду Франции со счетом 7:0.

Австрийцы провели свой поединок в субботу — их матч со швейцарцами во второй день турнира в Копенгагене стал самым ранним, начавшись сразу после полудня. В игре с фаворитами поединка австрийцы сумели сравнять счет, проигрывая 0:2, и заработали очко, уступив лишь в овертайме.

Состав сборной России по сравнению с матчем с французами с большей долей вероятности будет без изменений. В заявке у россиян сейчас 19 полевых игроков и два вратаря, тренерский штаб ждет исхода поединков в Кубке Стэнли. Одно место из трех в заявке для полевых хоккеистов держится для форварда Никиты Гусева, который прилетел в Копенгаген и в ближайших матчах не сыграет, продолжив восстановление после болезни.

Двукратные бронзовые призеры

Сборная Австрии на чемпионатах мира с 2005 года чередует выступления в элите с вылетом в первый дивизион. В прошлом году австрийские хоккеисты успешно сыграли в Киеве, выиграв мировое первенство в дивизионе I и выйдя в элиту вместе с южнокорейцами. На мировых первенствах они дважды в своей истории завоевывали бронзовые медали — в 1931 и 1947 годах. После 1994 года австрийцы на турнире ни разу не поднимались выше 10-го места.

В составе команды на чемпионате мира выступают хоккеисты из австрийских, а также швейцарских и шведских клубов. На турнир у австрийцев заявлены пока 23 игрока из 25, учитывая, что за океаном для чемпионата мира давно уже освободились нападающие Томас Ванек («Коламбус»), Михаэль Грабнер («Рейнджерс») и Михаэль Раффль («Филадельфия»). Главным тренером команды является 53-летний швейцарец Роджер Бадер, который и вывел команду в элиту весной прошлого года.

В последний раз сборные России и Австрии на чемпионате мира играли в 2013 году, когда турнир проходил в Швеции и Финляндии. Тот матч завершился победой россиян со счетом 8:4. При этом австрийцы играли с подопечными Зинэтулы Билялетдинова на равных: они дважды сравнивали счет и один раз выходили вперед.

Матч Австрия — Россия начнется в 13:15 мск.