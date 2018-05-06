Сборная Чехии по хоккею в овертайме обыграла команду Словакии в своем первом матче на ЧМ

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В составе победителей отличились Доминик Кубалик (22-я минута), Мартин Нечас (60), который сравнял счет за десять секунд до конца основного времени матча, а победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Яшкин (63), у словаков заброшенными шайбами отметились Михал Криштоф (8) и Андрей Секера (26).

В турнирной таблице группы A лидирует сборная России, в активе которой три очка, далее идут команды Швеции, Франции (обе — по 3 очка), Швейцарии, Чехии (обе — по 2 очка), Австрии, Словакии (обе — по 1 очку) и Белоруссии (0 очков), в активе французов и белорусов по две игры, остальные команды сыграли по одной встрече. В четвертьфинал чемпионата мира выйдут лучшие четыре команды из группы.

В следующем матче турнира сборная Чехии 6 мая встретится с командой Швеции, словаки в тот же день сыграют со швейцарцами.

Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.