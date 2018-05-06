Сборная Чехии по хоккею в овертайме обыграла команду Словакии в своем первом матче на ЧМ
КОПЕНГАГЕН, 5 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии в овертайме со счетом 3:2 обыграли команду Словакии в матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла на «Роял-Арене» в Копенгагене.
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В составе победителей отличились Доминик Кубалик (22-я минута), Мартин Нечас (60), который сравнял счет за десять секунд до конца основного времени матча, а победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Яшкин (63), у словаков заброшенными шайбами отметились Михал Криштоф (8) и Андрей Секера (26).
В турнирной таблице группы A лидирует сборная России, в активе которой три очка, далее идут команды Швеции, Франции (обе — по 3 очка), Швейцарии, Чехии (обе — по 2 очка), Австрии, Словакии (обе — по 1 очку) и Белоруссии (0 очков), в активе французов и белорусов по две игры, остальные команды сыграли по одной встрече. В четвертьфинал чемпионата мира выйдут лучшие четыре команды из группы.
В следующем матче турнира сборная Чехии 6 мая встретится с командой Швеции, словаки в тот же день сыграют со швейцарцами.
Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|5 Мая, 21:15
|Зрители 12490
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Йозеф Яндач
|Крэйг Рэмзи
|Павел Францоуз 57:15 (П. Францоуз 57:21-57:32, П. Францоуз 59:50)
|Марек Чильяк
|1-й период
|07:29
|Радко Гудас
|Михал Криштоф (А. Секера, Л. Надь)
|07:33
|Ладислав Надь
|18:04
|18:55
|Дмитрий Яшкин
|2-й период
|21:04
|Доминик Кубалик (А. Нестрашил, Д. Яшкин)
|24:53
|Дмитрий Яшкин
|Андрей Секера (Л. Надь)
|25:29
|Михал Чайковски
|32:01
|3-й период
|Марек Дялога
|48:58
|59:50
|Мартин Нечас (Д. Кубалик)
|Овертайм
|62:09
|Дмитрий Яшкин (А. Полашек, А. Нестрашил)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
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