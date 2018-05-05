Сборная США обыграла команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

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Заброшенными шайбами отметились Уилл Батчер (17-я минута), Крис Крайдер (23), Кэм Аткинсон (30) и Ник Дженсен (55).

Сборная США лидирует в турнирной таблице группы B, набрав 5 очков. Далее идут команды Финляндии (3 очка), Латвии (2 очка), Дании (2 очка), Канады, Германии, Норвегии (все — по 1 очку) и Южной Кореи (0 очков), в активе американцев и датчан по две игры, все остальные сборные пока провели по одной встрече.

В следующем матче турнира американцы 7 мая сыграют с немцами, сборная Дании в тот же день встретится с командой Канады.

Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.