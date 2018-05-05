Сборная США обыграла команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
13:15 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
13:15 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
17:15 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
17:15 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33379799/
5 мая 2018, 23:53 | ТАСС

Сборная США обыграла команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 5 мая. Хоккеисты сборной США со счетом 4:0 одержали победу над командой Дании в матче чемпионата мира. Встреча прошла на арене «Йюске-Банк-Боксен» в датском Хернинге.

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Заброшенными шайбами отметились Уилл Батчер (17-я минута), Крис Крайдер (23), Кэм Аткинсон (30) и Ник Дженсен (55).

Сборная США лидирует в турнирной таблице группы B, набрав 5 очков. Далее идут команды Финляндии (3 очка), Латвии (2 очка), Дании (2 очка), Канады, Германии, Норвегии (все — по 1 очку) и Южной Кореи (0 очков), в активе американцев и датчан по две игры, все остальные сборные пока провели по одной встрече.

В следующем матче турнира американцы 7 мая сыграют с немцами, сборная Дании в тот же день встретится с командой Канады.

Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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5 Мая, 21:15 Зрители 10800 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Дания 0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
США
Главные тренеры
Янне Карлссон Джефф Блэшилл
Вратари
Фредерик Андерсен Кейт Кинкейд
1-й период
Уилл Батчер (Дж. Годро) 16:06
2-й период
21:11 Йеспер I Йенсен
Крис Крайдер (Д. Райан, К. Хьюз) 22:42
Блейк Коулман 23:43
Брайан Гиббонс 25:07
Кэм Аткинсон (К. Крайдер, Н. Дженсен) 29:14
31:51 Никлас Йенсен
Колин Уайт 39:48
3-й период
43:58 Никлас Йенсен
Коннор Мерфи 43:58
Ник Дженсен (У. Батчер, П. Кейн) 54:11
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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