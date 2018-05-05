Сборная США обыграла команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею
ТАСС, 5 мая. Хоккеисты сборной США со счетом 4:0 одержали победу над командой Дании в матче чемпионата мира. Встреча прошла на арене «Йюске-Банк-Боксен» в датском Хернинге.
Заброшенными шайбами отметились Уилл Батчер (17-я минута), Крис Крайдер (23), Кэм Аткинсон (30) и Ник Дженсен (55).
Сборная США лидирует в турнирной таблице группы B, набрав 5 очков. Далее идут команды Финляндии (3 очка), Латвии (2 очка), Дании (2 очка), Канады, Германии, Норвегии (все — по 1 очку) и Южной Кореи (0 очков), в активе американцев и датчан по две игры, все остальные сборные пока провели по одной встрече.
В следующем матче турнира американцы 7 мая сыграют с немцами, сборная Дании в тот же день встретится с командой Канады.
Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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Главные тренеры
|Янне Карлссон
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Фредерик Андерсен
|Кейт Кинкейд
|1-й период
|Уилл Батчер (Дж. Годро)
|16:06
|2-й период
|21:11
|Йеспер I Йенсен
|Крис Крайдер (Д. Райан, К. Хьюз)
|22:42
|Блейк Коулман
|23:43
|Брайан Гиббонс
|25:07
|Кэм Аткинсон (К. Крайдер, Н. Дженсен)
|29:14
|31:51
|Никлас Йенсен
|Колин Уайт
|39:48
|3-й период
|43:58
|Никлас Йенсен
|Коннор Мерфи
|43:58
|Ник Дженсен (У. Батчер, П. Кейн)
|54:11
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол