Хоккеисту сборной Белоруссии Денисову стыдно за поражение от французов на ЧМ
КОПЕНГАГЕН, 5 мая. /ТАСС/. Защитнику сборной Белоруссии Владимиру Денисову стыдно за поражение от команды Франции в матче чемпионата мира. Об этом хоккеист рассказал журналистам после матча.
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Белорусские хоккеисты уступили в своем втором матче на турнире команде Франции со счетом 2:6. В первом матче они проиграли шведам — 0:5. В следующей игре они встретятся с командой России 7 мая.
«Неприятно проигрывать с таким счетом. Возможно, результат не по игре,
В первом периоде тренерский штаб команды поменял вратаря Ивана Кульбакова после двух пропущенных голов. «Если не идет игра у вратаря, то должны помогать остальные игроки, ведь играет не один вратарь. Что касается разговора команды без тренеров, то, думаю, мы соберемся. У нас есть капитан, ассистенты, может они захотят, а может, и я соберу всех», — подчеркнул Денисов.
По мнению защитника Дмитрия Коробова, французы стали злее после поражения от россиян в пятницу (0:7). «Будем настраиваться, все идет через работу. Если не можем у французов выиграть, будем работать еще больше. Что касается Джеффа Плэтта и Шарля Лингле (оба канадских игрока выступают за сборную Белоруссии — прим. ТАСС), то они все осознают, пашут, мы одна команда», — отметил Коробов.
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|Дэйв Хендерсон
|Дэйв Льюис
|Флориан Арди
|Иван Кульбаков 13:33 (М. Карнаухов 13:33)
|1-й период
|03:33
|Дамьен Флери (С. Да Коста, А. Реш)
|13:33
|Стефан Да Коста (Ж. Жаниль)
|Павел Воробей
|14:21
|19:30
|Александр Тексье
|Александр Павлович (П. Развадовский, П. Воробей)
|19:36
|2-й период
|Артур Гаврус
|27:20
|Владимир Денисов
|33:23
|38:42
|Лоик Ламперье (В. Клеро, К. Эккефей)
|39:31
|Дамьен Флери
|Павел Развадовский
|39:55
|Павел Развадовский
|39:55
|3-й период
|Егор Шарангович
|40:50
|42:17
|Антонин Манавиан (Д. Флери, С. Да Коста)
|Степан Фальковский
|45:03
|47:57
|Антони Гуттиг (Ж. Перре)
|50:08
|Александр Тексье
|52:15
|Валентин Клеро
|53:44
|Дамьен Флери
|Павел Воробей (Дж. Плэтт, Д. Коробов)
|54:46
|Егор Шарангович
|55:56
|57:56
|Жорданн Перре (Г. Леклер, К. Эккефей)
|10
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол