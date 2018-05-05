Хоккеисту сборной Белоруссии Денисову стыдно за поражение от французов на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
13:15 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
21:15 3-й период Чехия 1
Словакия 2
тв
Группа B
21:15 3-й период Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33379187/
5 мая 2018, 21:51 | ТАСС

Хоккеисту сборной Белоруссии Денисову стыдно за поражение от французов на ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 5 мая. /ТАСС/. Защитнику сборной Белоруссии Владимиру Денисову стыдно за поражение от команды Франции в матче чемпионата мира. Об этом хоккеист рассказал журналистам после матча.

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Белорусские хоккеисты уступили в своем втором матче на турнире команде Франции со счетом 2:6. В первом матче они проиграли шведам — 0:5. В следующей игре они встретятся с командой России 7 мая.

«Неприятно проигрывать с таким счетом. Возможно, результат не по игре, по-моему, мы их даже перебросали. Нужно настраиваться на каждого соперника, просто все команды разные по уровню, — сказал Денисов. — Надеюсь, что все понимали важность этого матча, но было даже стыдно, так как мы должны брать такие игры, как с французами».

В первом периоде тренерский штаб команды поменял вратаря Ивана Кульбакова после двух пропущенных голов. «Если не идет игра у вратаря, то должны помогать остальные игроки, ведь играет не один вратарь. Что касается разговора команды без тренеров, то, думаю, мы соберемся. У нас есть капитан, ассистенты, может они захотят, а может, и я соберу всех», — подчеркнул Денисов.

По мнению защитника Дмитрия Коробова, французы стали злее после поражения от россиян в пятницу (0:7). «Будем настраиваться, все идет через работу. Если не можем у французов выиграть, будем работать еще больше. Что касается Джеффа Плэтта и Шарля Лингле (оба канадских игрока выступают за сборную Белоруссии — прим. ТАСС), то они все осознают, пашут, мы одна команда», — отметил Коробов.
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5 Мая, 17:15 Зрители 6529 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Франция 6:2
(2:1, 1:0, 3:1)
Беларусь
Главные тренеры
Дэйв Хендерсон Дэйв Льюис
Вратари
Флориан Арди Иван Кульбаков 13:33 (М. Карнаухов 13:33)
1-й период
03:33 Дамьен Флери (С. Да Коста, А. Реш)
13:33 Стефан Да Коста (Ж. Жаниль)
Павел Воробей 14:21
19:30 Александр Тексье
Александр Павлович (П. Развадовский, П. Воробей) 19:36
2-й период
Артур Гаврус 27:20
Владимир Денисов 33:23
38:42 Лоик Ламперье (В. Клеро, К. Эккефей)
39:31 Дамьен Флери
Павел Развадовский 39:55
Павел Развадовский 39:55
3-й период
Егор Шарангович 40:50
42:17 Антонин Манавиан (Д. Флери, С. Да Коста)
Степан Фальковский 45:03
47:57 Антони Гуттиг (Ж. Перре)
50:08 Александр Тексье
52:15 Валентин Клеро
53:44 Дамьен Флери
Павел Воробей (Дж. Плэтт, Д. Коробов) 54:46
Егор Шарангович 55:56
57:56 Жорданн Перре (Г. Леклер, К. Эккефей)
Статистика
10 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Марк Лемелин (США)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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