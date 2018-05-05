Льюис: Не ожидали такого результата в матче с Францией, что-то пошло не так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвёл итоги матча чемпионата мира, в котором его команда крупно проиграла французам (2:6).
«Конечно, мы не ожидали такого результата. Мы были сосредоточенына результате, но в итоге
Мы проигрывали много борьбы один в одного. Стараемся играть по системе, но когда защитник упускает нападающего — это не ошибка системы, а индивидуальная ошибка. У нас много молодых игроков, которые ошибаются.
Перед матчем с Россией внесём изменения в подготовку. Нужно работать, Россия — команда непростая, мы вчера смотрели на неё. Так много классных исполнителей! Ребята будут биться от начала до конца, несмотря на результаты предыдущих матчей.
В сегодняшней игре нас очень сильно разочаровал третий гол. Я сегодня не говорил с командой после игры. Хотел, чтобы это сделали наш капитан, наши лидеры. Они должны сплотить команду вокруг себя", — передаёт слова Льюиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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|Дэйв Хендерсон
|Дэйв Льюис
|Флориан Арди
|Иван Кульбаков 13:33 (М. Карнаухов 13:33)
|1-й период
|03:33
|Дамьен Флери (С. Да Коста, А. Реш)
|13:33
|Стефан Да Коста (Ж. Жаниль)
|Павел Воробей
|14:21
|19:30
|Александр Тексье
|Александр Павлович (П. Развадовский, П. Воробей)
|19:36
|2-й период
|Артур Гаврус
|27:20
|Владимир Денисов
|33:23
|38:42
|Лоик Ламперье (В. Клеро, К. Эккефей)
|39:31
|Дамьен Флери
|Павел Развадовский
|39:55
|Павел Развадовский
|39:55
|3-й период
|Егор Шарангович
|40:50
|42:17
|Антонин Манавиан (Д. Флери, С. Да Коста)
|Степан Фальковский
|45:03
|47:57
|Антони Гуттиг (Ж. Перре)
|50:08
|Александр Тексье
|52:15
|Валентин Клеро
|53:44
|Дамьен Флери
|Павел Воробей (Дж. Плэтт, Д. Коробов)
|54:46
|Егор Шарангович
|55:56
|57:56
|Жорданн Перре (Г. Леклер, К. Эккефей)
|10
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол