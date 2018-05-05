Да Коста: С белорусами играли в отчаянный хоккей, нам были нужны голы
Нападающий сборной Франции Стефан Да Коста подвёл итоги победного матча со сборной Беларуси (6:2) на чемпионате мира по хоккею.
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Новичок «Автомобилиста» стал автором одной из заброшенных шайб.
«В первом матче сборная России смотрелась лучше нас, была тяжёлая игра, а результат получился неудачным. Встреча с Белоруссией была очень важна для Франции. Мы играли в отчаянный хоккей, нам нужны были голы. Нам нужно было оставаться в игре все 60 минут, но мы пропустили две шайбы.
Посмотрим, какие у нас будут шансы со шведами. Сделаем все зависящее и посмотрим, что будет. «Автомобилист» — очень перспективный клуб, вчера играл против защитника из моей будущей команды. Очень рад, что продолжу там карьеру. В Восточной конференции КХЛ много хороших команд, помимо «Автомобилиста», сложно сказать, кто фаворит", — передаёт слова Да Косты корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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|Дэйв Хендерсон
|Дэйв Льюис
|Флориан Арди
|Иван Кульбаков 13:33 (М. Карнаухов 13:33)
|1-й период
|03:33
|Дамьен Флери (С. Да Коста, А. Реш)
|13:33
|Стефан Да Коста (Ж. Жаниль)
|Павел Воробей
|14:21
|19:30
|Александр Тексье
|Александр Павлович (П. Развадовский, П. Воробей)
|19:36
|2-й период
|Артур Гаврус
|27:20
|Владимир Денисов
|33:23
|38:42
|Лоик Ламперье (В. Клеро, К. Эккефей)
|39:31
|Дамьен Флери
|Павел Развадовский
|39:55
|Павел Развадовский
|39:55
|3-й период
|Егор Шарангович
|40:50
|42:17
|Антонин Манавиан (Д. Флери, С. Да Коста)
|Степан Фальковский
|45:03
|47:57
|Антони Гуттиг (Ж. Перре)
|50:08
|Александр Тексье
|52:15
|Валентин Клеро
|53:44
|Дамьен Флери
|Павел Воробей (Дж. Плэтт, Д. Коробов)
|54:46
|Егор Шарангович
|55:56
|57:56
|Жорданн Перре (Г. Леклер, К. Эккефей)
|10
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол