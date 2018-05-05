Сборная Финляндии разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМ по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
13:15 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33378633/
5 мая 2018, 19:46 | ТАСС

Сборная Финляндии разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМ по хоккею

ТАСС, 5 мая. Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 8:1 разгромили команду Южной Кореи в своем первом матче на чемпионате мира, который проходит в Дании. Встреча прошла на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге.

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В составе победителей отличились Себастьян Ахо (4-я и 29-я минуты), Теуво Терявяйнен (6), Велли-Матти Савинайнен (33), Маркус Нутиваара (39), Саку Мяэналанен (47), Каспери Капанен (48) и Янне Песонен (54). У южнокорейцев шайбу забросил Майкл Свифт (34).

Для сборной Южной Кореи этот матч стал первым в истории на чемпионатах мира в высшем дивизионе, до этого южнокорейские хоккеисты в качестве хозяев принимали участие в Олимпийских играх 2018 года, где проиграли во всех четырех матчах на турнире, причем в раунде 1/8 финала команда Южной Кореи также уступила финнам (2:5).

В следующем матче финны 6 мая сыграют с латвийцами, а сборная Южной Кореи в тот же день встретится с командой Канады.

Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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5 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Финляндия 8:1
(2:0, 3:1, 3:0)
Южная Корея
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Пэк Джим
Вратари
Харри Сятери Мэтт Далтон
1-й период
02:39 Сакари Маннинен
02:39 Сакари Маннинен
03:41 Себастьян Ахо (Т. Терявяйнен, Ю. Риикола)
05:55 Теуво Терявяйнен (С. Ахо)
07:58 Себастьян Ахо
2-й период
Брайан Янг 27:53
28:46 Себастьян Ахо (М. Рантанен, Т. Терявяйнен)
32:21 Вели-Матти Савинайнен (Т. Терявяйнен, С. Ахо)
Майкл Свифт (Б. Радунске) 33:00
36:58 Саку Мяеналанен
38:52 Маркус Нутиваара (Я. Песонен)
3-й период
Алекс Плант 42:34
46:01 Саку Мяеналанен (Я. Песонен, М. Анттила)
47:16 Каспери Капанен (М. Рантанен)
53:51 Янне Песонен
Алекс Плант 55:03
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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