Сборная Финляндии разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМ по хоккею
ТАСС, 5 мая. Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 8:1 разгромили команду Южной Кореи в своем первом матче на чемпионате мира, который проходит в Дании. Встреча прошла на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге.
В составе победителей отличились Себастьян Ахо (4-я и 29-я минуты), Теуво Терявяйнен (6),
Для сборной Южной Кореи этот матч стал первым в истории на чемпионатах мира в высшем дивизионе, до этого южнокорейские хоккеисты в качестве хозяев принимали участие в Олимпийских играх 2018 года, где проиграли во всех четырех матчах на турнире, причем в раунде 1/8 финала команда Южной Кореи также уступила финнам (2:5).
В следующем матче финны 6 мая сыграют с латвийцами, а сборная Южной Кореи в тот же день встретится с командой Канады.
Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|5 Мая, 17:15
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
|Финляндия
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8:1
(2:0, 3:1, 3:0)
|Южная Корея
|Лаури Марьямяки
|Пэк Джим
|Харри Сятери
|Мэтт Далтон
|1-й период
|02:39
|Сакари Маннинен
|02:39
|Сакари Маннинен
|03:41
|Себастьян Ахо (Т. Терявяйнен, Ю. Риикола)
|05:55
|Теуво Терявяйнен (С. Ахо)
|07:58
|Себастьян Ахо
|2-й период
|Брайан Янг
|27:53
|28:46
|Себастьян Ахо (М. Рантанен, Т. Терявяйнен)
|32:21
|Вели-Матти Савинайнен (Т. Терявяйнен, С. Ахо)
|Майкл Свифт (Б. Радунске)
|33:00
|36:58
|Саку Мяеналанен
|38:52
|Маркус Нутиваара (Я. Песонен)
|3-й период
|Алекс Плант
|42:34
|46:01
|Саку Мяеналанен (Я. Песонен, М. Анттила)
|47:16
|Каспери Капанен (М. Рантанен)
|53:51
|Янне Песонен
|Алекс Плант
|55:03
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол