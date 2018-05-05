Сборная Финляндии разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМ по хоккею

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В составе победителей отличились Себастьян Ахо (4-я и 29-я минуты), Теуво Терявяйнен (6), Велли-Матти Савинайнен (33), Маркус Нутиваара (39), Саку Мяэналанен (47), Каспери Капанен (48) и Янне Песонен (54). У южнокорейцев шайбу забросил Майкл Свифт (34).

Для сборной Южной Кореи этот матч стал первым в истории на чемпионатах мира в высшем дивизионе, до этого южнокорейские хоккеисты в качестве хозяев принимали участие в Олимпийских играх 2018 года, где проиграли во всех четырех матчах на турнире, причем в раунде 1/8 финала команда Южной Кореи также уступила финнам (2:5).

В следующем матче финны 6 мая сыграют с латвийцами, а сборная Южной Кореи в тот же день встретится с командой Канады.

Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.