Сборная Беларуси крупно уступила команде Франции на ЧМ-2018 по хоккею
Сборная Беларуси проиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании.
Во встрече группы А команда уступила французам со счётом 2:6 (1:2, 0:1, 1:3). Накануне белорусы всухую уступили шведам со счётом 0:5. Французы же реабилитировались за поражение команде России со счётом 0:7.
Заброшенными шайбами в составе французов отметился новичок «Автомобилиста» Стефан Да Коста, а также Дамьен Флёри, Лоик Ламперье, Антонен Манавьян, Антони Гюттинг и Жордан Перре. У белорусов точные броски произвели Александр Павлович и Павел Воробей.
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Главные тренеры
|Дэйв Хендерсон
|Дэйв Льюис
Вратари
|Флориан Арди
|Иван Кульбаков
|1-й период
|03:33
|Дамьен Флери (С. Да Коста)
|13:33
|Стефан Да Коста (Ж. Жаниль)
|Павел Воробей
|14:21
|19:30
|Александр Тексье
|Александр Павлович (П. Развадовский, П. Воробей)
|19:36
|2-й период
|Артур Гаврус
|27:20
|Владимир Денисов
|33:23
|38:42
|Лоик Ламперье (В. Клеро, К. Эккефей)
|39:31
|Дамьен Флери
|Павел Развадовский
|39:55
|Павел Развадовский
|39:55
|3-й период
|Егор Шарангович
|40:50
|42:17
|Антонин Манавиан (Д. Флери, С. Да Коста)
|Степан Фальковский
|45:03
|47:57
|Антони Гуттиг (Ж. Перре)
|50:08
|Александр Тексье
|52:15
|Валентин Клеро
|53:44
|Дамьен Флери
|Павел Воробей
|54:46
|Егор Шарангович
|55:56
|57:56
|Жорданн Перре (3177, 3422, Г. Леклер, К. Эккефей)
Статистика
|10
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол