Сборная Беларуси крупно уступила команде Франции на ЧМ-2018 по хоккею

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во встрече группы А команда уступила французам со счётом 2:6 (1:2, 0:1, 1:3). Накануне белорусы всухую уступили шведам со счётом 0:5. Французы же реабилитировались за поражение команде России со счётом 0:7.

Заброшенными шайбами в составе французов отметился новичок «Автомобилиста» Стефан Да Коста, а также Дамьен Флёри, Лоик Ламперье, Антонен Манавьян, Антони Гюттинг и Жордан Перре. У белорусов точные броски произвели Александр Павлович и Павел Воробей.