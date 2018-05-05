Финляндия установила рекорд чемпионатов мира, забросив 3 шайбы в меньшинстве

Финны отметились сразу тремя шайбами в меньшинстве и установили рекорд чемпионатов мира. На четвёртой минуте матча Себастьян Ахо открыл счёт, а спустя две минуты отдал голевую передачу на Туево Терявяйнена. Обе шайбы были заброшены, когда финны играли вчетвером против пятерых соперников. В конце второго периода Финляндия упрочила преимущество при игре в меньшинстве благодаря точному броску Маркуса Нутиваары.