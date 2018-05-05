«Ты в порядке? Нет, всё плохо». Шестёркин напугал датских охранников

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5 мая сборная России провела дневную тренировку на запасной арене в Копенгагене, так как на основной в это же время проходил матч между Швейцарией и Австрией.

— Ну и холод здесь, — сказал исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв, выходивший на свежий воздух после проведённого занятия в здании, напоминавшем ангар.

— Да уж, — кивнул головой проходивший рядом Игорь Никитин.

Действительно, если на улице припекало солнце и установилась тёплая весенняя погода, то на запасном катке журналистам было сложно находиться больше пяти минут. Прочувствовали этот дискомфорт на себе и представители сборной.

Бросилось в глаза, что отсутствовал один из тренеров Алексей Кудашов. Он, как заявил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов, просматривал игру Австрии — будущего соперника сборной России.

Не было и Никиты Гусева, однако нападающий уже прибыл в столицу Дании.

— Никита Гусев прилетел, приедет в гостиницу, будем следить за ним. Наблюдать, как он будет восстанавливаться. У нас есть доктора, которые будут смотреть за ним, следить за его адаптацией. Шаг за шагом. Рискуем ли мы с Гусевым? Мы не торопимся, сейчас он будем с нами, от этого будем отталкиваться, — сказал Жамнов, вышедший к прессе в резиновых тапочках.

По всей видимости, человек Алексей Юрьевич закалённый. Кстати, сочетания звеньев в команде менять пока не собираются, как и основного вратаря.

— Победный состав не меняют, — добавил Жамнов.

По-своему отличился и вратарь Игорь Шестёркин, напугавший местных охранников. Игорь внезапно упал на резиновую дорожку и начал позировать для фотографа. К нему побежали и начали интересоваться, всё ли хорошо, не случился ли солнечный удар?

— Всё плохо, — улыбнувшись ответил Шестёркин по-русски, а затем встал и пошёл дальше. Датчане продолжили смотреть на него с выпученными от удивления глазами.

Разоткровенничался первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг. По словам Ротенберга, сборная постоянно на связи с Олегом Знарком.

— Знарок с нами на связи. В режиме телефонного разговора. Он по-прежнему член тренерского штаба. Я бы фокусировался сейчас на этой команде, этих игроках, тренерах, которые здесь находятся. Это пойдёт на пользу нашей команде, — отметил функционер.

Не обошли стороной и тему «отказников» сборной. Функционер заявил, что таковых у России нет.

— Понятие отказников начинает возвращаться? Это ваше личное мнение, у нас нет отказников. У нас ситуации все связаны с травмами. У Радулова тоже была травма. Мы получили заключение из «Далласа», у него травма спины, поэтому он не смог приехать. Он играл в футбол? Может, тогда вам стоит сообщить об этом в «Даллас»? — сказал Ротенберг.

Вышел к журналистам нападающий Артём Анисимов, полностью акклиматизировавшийся после перелёта из США, но невнятно выглядевший в первой игре с Францией.

— Кое-чем был недоволен в прошлом матче. Надо было в обороне чуть построже сыграть, есть маленькие недочёты, надо их подкорректировать, и всё хорошо будет. Надо прибавлять в игре без шайбы. Расслабленности во втором периоде матча с Францией не было, просто французы темп взвинтили, побежали играть агрессивно. Видимо, мы оказались к этому неготовы, пришлось переламывать ход встречи по ходу второго периода, — сказал Анисимов.

Нападающий Михаил Григоренко рассказал, что на Олимпиаде было больше стресса, нежели сейчас.

— Чемпионат мира — турнир длиннее, чем Олимпиада. В Корее от нас много чего ждали, стресса было больше. Была ситуация с флагом, много околохоккея. Олимпиада нас закалила. Здесь тоже перед нами ставят высокие задачи, но старт турнира более втягивающий, соперники постепенно становятся сильнее. Здесь в Дании много игроков из НХЛ, поэтому уровень очень приличный, — подчеркнул Григоренко.

Уже завтра коллектив Ильи Воробьёва проведёт второй матч на чемпионате мира. Соперник — скромная сборная Австрии, уступившая в овертайме швейцарцам. Интрига одна: сможет ли Василий Кошечкин во второй раз подряд отыграть на ноль?