«Ты в порядке? Нет, всё плохо». Шестёркин напугал датских охранников

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
13:15 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 2-й период Франция 3
Беларусь 1
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 5
Южная Корея 1
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33377556/
5 мая 2018, 16:58 | Чемпионат.com

«Ты в порядке? Нет, всё плохо». Шестёркин напугал датских охранников

Сборная России провела дневную тренировку на ЧМ-2018. Никита Гусев уже в Копенгагене, но участия в занятии не принимал.

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5 мая сборная России провела дневную тренировку на запасной арене в Копенгагене, так как на основной в это же время проходил матч между Швейцарией и Австрией.

— Ну и холод здесь, — сказал исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв, выходивший на свежий воздух после проведённого занятия в здании, напоминавшем ангар.

— Да уж, — кивнул головой проходивший рядом Игорь Никитин.
Действительно, если на улице припекало солнце и установилась тёплая весенняя погода, то на запасном катке журналистам было сложно находиться больше пяти минут. Прочувствовали этот дискомфорт на себе и представители сборной.

Бросилось в глаза, что отсутствовал один из тренеров Алексей Кудашов. Он, как заявил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов, просматривал игру Австрии — будущего соперника сборной России.
Не было и Никиты Гусева, однако нападающий уже прибыл в столицу Дании.

— Никита Гусев прилетел, приедет в гостиницу, будем следить за ним. Наблюдать, как он будет восстанавливаться. У нас есть доктора, которые будут смотреть за ним, следить за его адаптацией. Шаг за шагом. Рискуем ли мы с Гусевым? Мы не торопимся, сейчас он будем с нами, от этого будем отталкиваться, — сказал Жамнов, вышедший к прессе в резиновых тапочках.

По всей видимости, человек Алексей Юрьевич закалённый. Кстати, сочетания звеньев в команде менять пока не собираются, как и основного вратаря.

— Победный состав не меняют, — добавил Жамнов.

По-своему отличился и вратарь Игорь Шестёркин, напугавший местных охранников. Игорь внезапно упал на резиновую дорожку и начал позировать для фотографа. К нему побежали и начали интересоваться, всё ли хорошо, не случился ли солнечный удар?

 — Всё плохо, — улыбнувшись ответил Шестёркин по-русски, а затем встал и пошёл дальше. Датчане продолжили смотреть на него с выпученными от удивления глазами.

Разоткровенничался первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг. По словам Ротенберга, сборная постоянно на связи с Олегом Знарком.

— Знарок с нами на связи. В режиме телефонного разговора. Он по-прежнему член тренерского штаба. Я бы фокусировался сейчас на этой команде, этих игроках, тренерах, которые здесь находятся. Это пойдёт на пользу нашей команде, — отметил функционер.

Не обошли стороной и тему «отказников» сборной. Функционер заявил, что таковых у России нет.

 — Понятие отказников начинает возвращаться? Это ваше личное мнение, у нас нет отказников. У нас ситуации все связаны с травмами. У Радулова тоже была травма. Мы получили заключение из «Далласа», у него травма спины, поэтому он не смог приехать. Он играл в футбол? Может, тогда вам стоит сообщить об этом в «Даллас»? — сказал Ротенберг.

Вышел к журналистам нападающий Артём Анисимов, полностью акклиматизировавшийся после перелёта из США, но невнятно выглядевший в первой игре с Францией.

— Кое-чем был недоволен в прошлом матче. Надо было в обороне чуть построже сыграть, есть маленькие недочёты, надо их подкорректировать, и всё хорошо будет. Надо прибавлять в игре без шайбы. Расслабленности во втором периоде матча с Францией не было, просто французы темп взвинтили, побежали играть агрессивно. Видимо, мы оказались к этому неготовы, пришлось переламывать ход встречи по ходу второго периода, — сказал Анисимов.

Нападающий Михаил Григоренко рассказал, что на Олимпиаде было больше стресса, нежели сейчас.

— Чемпионат мира — турнир длиннее, чем Олимпиада. В Корее от нас много чего ждали, стресса было больше. Была ситуация с флагом, много околохоккея. Олимпиада нас закалила. Здесь тоже перед нами ставят высокие задачи, но старт турнира более втягивающий, соперники постепенно становятся сильнее. Здесь в Дании много игроков из НХЛ, поэтому уровень очень приличный, — подчеркнул Григоренко.

Уже завтра коллектив Ильи Воробьёва проведёт второй матч на чемпионате мира. Соперник — скромная сборная Австрии, уступившая в овертайме швейцарцам. Интрига одна: сможет ли Василий Кошечкин во второй раз подряд отыграть на ноль?
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