«Ты в порядке? Нет, всё плохо». Шестёркин напугал датских охранников
Сборная России провела дневную тренировку на ЧМ-2018. Никита Гусев уже в Копенгагене, но участия в занятии не принимал.
5 мая сборная России провела дневную тренировку на запасной арене в Копенгагене, так как на основной в это же время проходил матч между Швейцарией и Австрией.
— Ну и холод здесь, — сказал исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв, выходивший на свежий воздух после проведённого занятия в здании, напоминавшем ангар.
— Да уж, — кивнул головой проходивший рядом Игорь Никитин.
Действительно, если на улице припекало солнце и установилась тёплая весенняя погода, то на запасном катке журналистам было сложно находиться больше пяти минут. Прочувствовали этот дискомфорт на себе и представители сборной.
Бросилось в глаза, что отсутствовал один из тренеров Алексей Кудашов. Он, как заявил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов, просматривал игру Австрии — будущего соперника сборной России.
Не было и Никиты Гусева, однако нападающий уже прибыл в столицу Дании.
— Никита Гусев прилетел, приедет в гостиницу, будем следить за ним. Наблюдать, как он будет восстанавливаться. У нас есть доктора, которые будут смотреть за ним, следить за его адаптацией. Шаг за шагом. Рискуем ли мы с Гусевым? Мы не торопимся, сейчас он будем с нами, от этого будем отталкиваться, — сказал Жамнов, вышедший к прессе в резиновых тапочках.
По всей видимости, человек Алексей Юрьевич закалённый. Кстати, сочетания звеньев в команде менять пока не собираются, как и основного вратаря.
— Победный состав не меняют, — добавил Жамнов.
— Всё плохо, — улыбнувшись ответил Шестёркин
Разоткровенничался первый
— Знарок с нами на связи. В режиме телефонного разговора. Он
Не обошли стороной и тему «отказников» сборной. Функционер заявил, что таковых у России нет.
— Понятие отказников начинает возвращаться? Это ваше личное мнение, у нас нет отказников. У нас ситуации все связаны с травмами. У Радулова тоже была травма. Мы получили заключение из «Далласа», у него травма спины, поэтому он не смог приехать. Он играл в футбол? Может, тогда вам стоит сообщить об этом в «Даллас»? — сказал Ротенберг.
Вышел к журналистам нападающий Артём Анисимов, полностью акклиматизировавшийся после перелёта из США, но невнятно выглядевший в первой игре с Францией.
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Нападающий Михаил Григоренко рассказал, что на Олимпиаде было больше стресса, нежели сейчас.
— Чемпионат мира — турнир длиннее, чем Олимпиада. В Корее от нас много чего ждали, стресса было больше. Была ситуация с флагом, много околохоккея. Олимпиада нас закалила. Здесь тоже перед нами ставят высокие задачи, но старт турнира более втягивающий, соперники постепенно становятся сильнее. Здесь в Дании много игроков из НХЛ, поэтому уровень очень приличный, — подчеркнул Григоренко.
Уже завтра коллектив Ильи Воробьёва проведёт второй матч на чемпионате мира. Соперник — скромная сборная Австрии, уступившая в овертайме швейцарцам. Интрига одна: сможет ли Василий Кошечкин во второй раз подряд отыграть на ноль?
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