Штаркбаум: У России много победных традиций, но Австрия её не боится

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
13:15 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33377372/
5 мая 2018, 16:36 | Чемпионат.com

Штаркбаум: У России много победных традиций, но Австрия её не боится

Вратарь сборной Австрии Бернхард Штаркбаум подвёл итоги матча со Швейцарией (2:3 ОТ) и поделился ожиданиями от игры с России.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Мы бились на льду от первой и до последней минуты, не хотели уступать, заработали одно очко. Жаль, что не довели дело до буллитов. Была реальная возможность выиграть, но всё сложилось не лучшим образом для нас. Швейцария вела 2:0, так что набранное очко становится ещё ценнее. Ведь наверняка немногие ожидали, что мы сумеем сравнять счёт. Наша команда проявила волевые качества, думаю, тренерский штаб будет этим доволен. Но ошибки тоже были допущены.

Я не могу сказать, что мы боимся Россию. Австрия уважает соперника, однако если ты кого-то боишься, то можно даже не выходить на лёд, сидеть дома. Мы приехали на чемпионат мира показывать себя, биться за страну. И будем делать это в каждом матче. Нужно блокировать больше бросков, ложиться под шайбу, строго играть в обороне. Тогда шансы с Россией появятся. У соперника много победных традиций, готовимся к тяжелейшей игре», — сказал Штаркбаум в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
5 Мая, 13:15 Зрители 5019 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Швейцария 3:2 ОТ
Овертайм
(1:0, 1:1, 0:1)
Австрия
Главные тренеры
Патрик Фишер Роджер Бадер
Вратари
Леонардо Дженони Бернхард Штаркбаум
1-й период
Александр Раухенвальд 01:51
13:39
18:28 Нино Нидеррайтер (Э. Корви, Г. Хофманн)
2-й период
24:14 Гаэтан Хас (Т. Шервей, М. Мюллер)
32:00 Свен Андригетто
32:00 Свен Андригетто
Доминик Цвергер (А. Раухенвальд, Л. Хаудум) 34:50
Даниэль Вогер 37:50
3-й период
Мануэль Ганаль (П. Шнайдер) 46:28
54:46 Грегори Хофманн
Даниэль Вогер 58:39
Овертайм
63:18 Энцо Корви (Н. Нидеррайтер)
Статистика
29 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем

Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой

Каррера: слова Манчини о нехватке игроков? Я не буду ныть

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини
Викторина
Футбол или хоккей?