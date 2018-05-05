Штаркбаум: У России много победных традиций, но Австрия её не боится
Вратарь сборной Австрии Бернхард Штаркбаум подвёл итоги матча со Швейцарией (2:3 ОТ) и поделился ожиданиями от игры с России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы бились на льду от первой и до последней минуты, не хотели уступать, заработали одно очко. Жаль, что не довели дело до буллитов. Была реальная возможность выиграть, но всё сложилось не лучшим образом для нас. Швейцария вела 2:0, так что набранное очко становится ещё ценнее. Ведь наверняка немногие ожидали, что мы сумеем сравнять счёт. Наша команда проявила волевые качества, думаю, тренерский штаб будет этим доволен. Но ошибки тоже были допущены.
Я не могу сказать, что мы боимся Россию. Австрия уважает соперника, однако если ты
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|5 Мая, 13:15
|Зрители 5019
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Патрик Фишер
|Роджер Бадер
|Леонардо Дженони
|Бернхард Штаркбаум
|1-й период
|Александр Раухенвальд
|01:51
|13:39
|18:28
|Нино Нидеррайтер (Э. Корви, Г. Хофманн)
|2-й период
|24:14
|Гаэтан Хас (Т. Шервей, М. Мюллер)
|32:00
|Свен Андригетто
|32:00
|Свен Андригетто
|Доминик Цвергер (А. Раухенвальд, Л. Хаудум)
|34:50
|Даниэль Вогер
|37:50
|3-й период
|Мануэль Ганаль (П. Шнайдер)
|46:28
|54:46
|Грегори Хофманн
|Даниэль Вогер
|58:39
|Овертайм
|63:18
|Энцо Корви (Н. Нидеррайтер)
|29
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол