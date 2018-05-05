Сумасшедший гол латвийского форварда в ворота Норвегии
Нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс забил невероятный по красоте гол в овертайме матча группового турнира чемпионата мира-2018 с Норвегией (3:2).
Он обыграл двух полевых игроков скандинавской команды и вратаря и забросил победную шайбу.
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|5 Мая, 13:15
|Зрители 8441
|Групповой этап: Группа B
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Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Боб Хартли
Вратари
|Ларс Хауген
|Элвис Мерзликинс
|1-й период
|08:14
|Андерс Бастиансен (М. Треттенес, Ю. Холес)
|12:12
|Александр Бонсаксен (М. Улимб)
|2-й период
|23:52
|Матис Улимб
|Рудольф Балцерс (К. Сотниекс, Г. Галвиньш)
|26:20
|Андрис Джериньш
|31:31
|Рональд Кениньш
|35:14
|Оскар Цибульскис
|37:24
|3-й период
|Родриго Аболс (М. Карсумс, М. Редлихс)
|51:04
|Овертайм
|Рудольф Балцерс (А. Джериньш)
|60:24
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол