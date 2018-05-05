Вогер: У россиян знаю Павла Дацюка, с удовольствием смотрел на него в НХЛ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
13:15 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33377244/
5 мая 2018, 16:26 | Чемпионат.com

Вогер: У россиян знаю Павла Дацюка, с удовольствием смотрел на него в НХЛ

Форвард сборной Австрии Даниэль Вогер прокомментировал поражение от Швейцарии (2:3 ОТ) на ЧМ-2018.

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© РИА "Новости"

«Мы расстроены тем, что уступили швейцарцам. Но с другой стороны, хорошо, что заработали одно очко, которое наверняка поможет нам по итогам группового этапа. Австрия постарается пошуметь на этом чемпионате мира, мы хотим преподнести сюрприз и доказать, что не являемся аутсайдерами. Не надо списывать нас со счетов.

В следующий раз нам играть с Россией. Я прекрасно знаю, что это чемпион недавней Олимпиады, команда с именем, одна из сильнейших в мире. Конечно, мастерства у соперника больше, мы будем брать своё характером, попробуем показать свои сильные стороны. У россиян знаю Павла Бучневича и, конечно, Павла Дацюка. Я с огромным удовольствием наблюдал за ним, когда Дацюк играл в НХЛ. Это звезда мировой величины, от него будет исходить много опасности нашим воротам», — сказал Вогер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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5 Мая, 13:15 Зрители 5019 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Швейцария 3:2 ОТ
Овертайм
(1:0, 1:1, 0:1)
Австрия
Главные тренеры
Патрик Фишер Роджер Бадер
Вратари
Леонардо Дженони Бернхард Штаркбаум
1-й период
Александр Раухенвальд 01:51
13:39
18:28 Нино Нидеррайтер (Э. Корви, Г. Хофманн)
2-й период
24:14 Гаэтан Хас (Т. Шервей, М. Мюллер)
32:00 Свен Андригетто
32:00 Свен Андригетто
Доминик Цвергер (А. Раухенвальд, Л. Хаудум) 34:50
Даниэль Вогер 37:50
3-й период
Мануэль Ганаль (П. Шнайдер) 46:28
54:46 Грегори Хофманн
Даниэль Вогер 58:39
Овертайм
63:18 Энцо Корви (Н. Нидеррайтер)
Статистика
29 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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