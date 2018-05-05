Вогер: У россиян знаю Павла Дацюка, с удовольствием смотрел на него в НХЛ
Форвард сборной Австрии Даниэль Вогер прокомментировал поражение от Швейцарии (2:3 ОТ) на ЧМ-2018.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы расстроены тем, что уступили швейцарцам. Но с другой стороны, хорошо, что заработали одно очко, которое наверняка поможет нам по итогам группового этапа. Австрия постарается пошуметь на этом чемпионате мира, мы хотим преподнести сюрприз и доказать, что не являемся аутсайдерами. Не надо списывать нас со счетов.
В следующий раз нам играть с Россией. Я прекрасно знаю, что это чемпион недавней Олимпиады, команда с именем, одна из сильнейших в мире. Конечно, мастерства у соперника больше, мы будем брать своё характером, попробуем показать свои сильные стороны. У россиян знаю Павла Бучневича и, конечно, Павла Дацюка. Я с огромным удовольствием наблюдал за ним, когда Дацюк играл в НХЛ. Это звезда мировой величины, от него будет исходить много опасности нашим воротам», — сказал Вогер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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|5 Мая, 13:15
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|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Патрик Фишер
|Роджер Бадер
|Леонардо Дженони
|Бернхард Штаркбаум
|1-й период
|Александр Раухенвальд
|01:51
|13:39
|18:28
|Нино Нидеррайтер (Э. Корви, Г. Хофманн)
|2-й период
|24:14
|Гаэтан Хас (Т. Шервей, М. Мюллер)
|32:00
|Свен Андригетто
|32:00
|Свен Андригетто
|Доминик Цвергер (А. Раухенвальд, Л. Хаудум)
|34:50
|Даниэль Вогер
|37:50
|3-й период
|Мануэль Ганаль (П. Шнайдер)
|46:28
|54:46
|Грегори Хофманн
|Даниэль Вогер
|58:39
|Овертайм
|63:18
|Энцо Корви (Н. Нидеррайтер)
|29
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
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