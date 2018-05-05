Сборная Латвии в овертайме обыграла Норвегию

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Встреча в Хернинге завершилась со счетом 3:2 (ОТ).

В составе латвийцев отлчились Рудольф Балцерс, Родриго Аболс, а решающую шайбу в дополнительное время забросил Рудольф Барцерс, у норвежцев — Андерс Бастиансен и Александер Бонсаксен.

В воскресенье Латвия сыграет с Финляндией, а Норвегия — с Германией.