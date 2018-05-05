ЧМ-2018: Швейцария только в овертайме сумела одолеть Австрию
Сборная Швейцарии оказалась сильнее команды Австрии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Для обеих команд матч был первым на турнире.
В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер, Гаэтан Хас и Энцо Корви. У австрийцев голы на свой счёт сумели записать Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.
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|5 Мая, 13:15
|Зрители 5019
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Роджер Бадер
Вратари
|Леонардо Дженони
|Бернхард Штаркбаум
|1-й период
|Александр Раухенвальд
|01:51
|13:39
|18:28
|Нино Нидеррайтер (Э. Корви, Г. Хофманн)
|2-й период
|24:14
|Гаэтан Хас (Т. Шервей, М. Мюллер)
|32:00
|Свен Андригетто
|32:00
|Свен Андригетто
|Доминик Цвергер (А. Раухенвальд, Л. Хаудум)
|34:50
|Даниэль Вогер
|37:50
|3-й период
|Мануэль Ганаль (П. Шнайдер)
|46:28
|54:46
|Грегори Хофманн
|Даниэль Вогер
|58:39
|Овертайм
|63:18
|Энцо Корви (Н. Нидеррайтер)
Статистика
|29
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол