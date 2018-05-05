ЧМ-2018: Швейцария только в овертайме сумела одолеть Австрию

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Для обеих команд матч был первым на турнире.



В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер, Гаэтан Хас и Энцо Корви. У австрийцев голы на свой счёт сумели записать Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.