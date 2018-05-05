Овечкин, Кузнецов и другие игроки НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ

Чемпионат мира уже стартовал, а команды не спешат полностью заполнять свои заявки. Рассказываем, каких игроков НХЛ продолжают ждать в Дании.

Сборная Швеции

Кто нужен: Виктор Хедман, Маттиас Экхольм, Никлас Бекстрём, Филип Форсберг



Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг ещё в марте говорил, что готов ждать подкрепления из НХЛ до конца второго раунда. Среди возможных кандидатов он выделил Виктора Хедмана и Никласа Бекстрёма.



Хедман — второй раз подряд номинирован на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику НХЛ. Он проводит очередной выдающийся сезон — 63 очка в регулярном чемпионате, второй по показателю полезности в лиге среди защитников. В плей-офф Хедман регулярно раздаёт передачи, а его «Тампа» находится в шаге от финала конференции.



Экхольм выходит во второй паре «Нэшвилла» и за 10 матчей плей-офф уже набрал восемь очков, при этом в большинстве он не играет. В карьере 27-летнего защитника было три чемпионата мира и Кубок мира. Если «хищники» не пройдут «Виннипег», в сборной будут ему рады.

Бекстрём был одним из творцов прошлогоднего золота шведов, он без сомнений является одним из лучших центров в НХЛ. Несмотря на то, что в «Вашингтоне» разбили его многолетнюю связку с Овечкиным, Бекстрём набрал 71 очко, и в плей-офф является лучшим бомбардиром своей команды.



Форсберг повторил личный рекорд результативности (64 очка), в плей-офф он тоже рвёт и мечет — на его счету уже пять голов и семь передач. Если «Нэшвилл» вылетит, ему будет не впервой приезжать на ЧМ после плей-офф.



Кого ждут: Маттиас Экхольм, Никлас Бекстрём, Филип Форсберг



В случае со Швецией ожидания не сильно расходятся с реальностью, кроме того, что Хедмана Грёнборг рискует не дождаться. В целом шведы охотно едут в сборную, будет неудивительно, если команду пополнит несколько ещё несколько больших звёзд.

Сборная Чехии

Кто нужен: Михал Кемпны, Якуб Ержабек, Давид Пастрняк, Давид Крейчи, Томаш Гертл



Чехам ещё предстоит провести первый матч на турнире, а пока их заявка выглядит самой куцей — всего 19 человек, включая двух вратарей. Главное усиление необходимо в линии нападения.



Пастрняк набрал сумасшедшие 20 очков в 11 матчах плей-офф, но во втором раунде «Бостону» это не помогает. «Мишки» находятся в шаге от вылета, а значит, в ближайшем будущем могут делегировать на чемпионат мира сразу несколько крутых игроков. В прошлом году Пастрняк стал лучшим бомбардиром чехов на мировом первенстве.



32-летний Крейчи — нечастый гость чемпионатов мира, последний раз он играл на этом турнире в 2012 году. В этом сезоне его результативность упала, но 44 очка в «регулярке» и девять в плей-офф — всё равно хороший результат. Сильный центр жизненно необходим чехам, и будет большой удачей, если Давид согласится помочь сборной.



Гертл, как и его соотечественники из «Бостона», может освободиться для сборной уже к концу недели. За «Сан-Хосе» в этом году он набрал солидные 46 очков, а в плей-офф лидирует в списке снайперов команды (шесть голов).



Чешская линия обороны наполовину составлена из молодых и неопытных хоккеистов, поэтому усиление ей крайне необходимо. В плей-офф НХЛ продолжают играть только два чешских защитника, и оба — в «Вашингтоне». Кемпны хорошо знаком российскому болельщику по игре за «Авангард», а теперь он выходит в первой паре «столичных». Ержабек в плей-офф провёл всего два матча, зато имеет опыт выступлений на чемпионатах мира.

Сборная Канады

Кто нужен: Брент Бёрнс, Марк-Эдуар Власич, Брэд Маршан



Канадцы в первом матче не смогли выиграть принципиальное противостояние с США, проиграв по буллитам. Основная нагрузка выпала на Аарона Экблада, который сыграл больше 28 минут. В заявке сейчас находятся шесть защитников — это мало.



Власич в прошлом году приехал в сборную после первого раунда плей-офф, если тренерский штаб канадцев сможет уговорить его или Бёрнса помочь команде и в этом году, это будет большой удачей. Конечно, для этого «Сан-Хосе» надо не пройти «Вегас», но развязка этой серии уже близко.



Из «Бостона» в теории могут приехать Патрис Бержерон и Брэд Маршан, но есть большие сомнения в том, что они захотят лететь в Европу. Бержерон последний раз играл на ЧМ в 2006 году, Маршан — в 2016-м, когда «Бостон» не попал в плей-офф.

Кого ждут: Бренден Диллон, Джоэль Эдмундсон, Джейк Дебраск



Диллон лишь однажды играл за сборную — на ЧМ-2013, когда он ещё не был полноценным игроком основы «Сан-Хосе». Теперь он окреп и показывает неплохую статистику, выходя в третьем звене (четыре передачи в плей-офф и «+4» при среднем игровом времени менее 18 минут).



В Хернинге с командой находится защитник Джоэль Эдмундсон — его пока не заявляли из-за травмы, но тренерский штаб рассчитывает, что он скоро восстановится.



Канадцы могут надеяться и на 21-летнего нападающего Джейка Дебраска, который проводит дебютный сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он набрал 43 очка за «Бостон», в 11 играх плей-офф — ещё восемь. Дебраск не играл ни за юниорскую, ни за молодёжную сборную Канады, и наверняка не откажется сыграть за свою страну.

Сборная Финляндии

Кто нужен: Туука Раск, Олли Мяяття, Патрик Лайне



В финской команде проблема с вратарями — и Сятери, и Хуссо в этом сезоне играли в основном в АХЛ. Если после вылета «Бостона» вдруг приедет Раск, это будет настоящим чудом — ранее он никогда не играл на чемпионатах мира.



Единственный финский защитник, оставшийся в плей-офф НХЛ — игрок «Питтсбурга» Мяяття. В «регулярке» он настрелял 29 очков, а в плей-офф играет менее результативно, зато более полезно — его «+9» — второй показатель в команде.



MVP ЧМ-2016 Лайне стал бы желанным пополнением в любой команде. Счёт в серии «Виннипег» — «Нэшвилл» равный, 2−2, но даже если «реактивщики» вылетят, далеко не факт, что Патрик согласится сыграть в Дании. В прошлом году он уже отказывался, сославшись на усталость.



Кого ждут: Йоонас Донской, Олли Мяяття, Йоэль Армия



Донской и его «Сан-Хосе» близок к окончанию сезона. 26-летний форвард не является главной звездой команды, но провёл очередной крепкий чемпионат — 32 очка, плюс четыре — в восьми играх плей-офф.



Армия получил повреждение и провёл только шесть кубковых матчей, однако вышел на четвёртую игру «Виннипега» с «Нэшвиллом». Неизвестно, насколько серьёзна у него травма, но пока «Виннипег» не завершил сезон, подробностей мы не узнаем.

Сборная России

Кто нужен: Андрей Василевский, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин



В первую очередь опасения вызывает вратарский вопрос. Пока первым номером значится Василий Кошечкин, но подкрепление в виде Василевского было бы как нельзя кстати. Да только Андрей и его «Тампа» рвутся в финал Востока, и рассчитывать на него не приходится.



Троица из «Вашингтона» — всегда желанные игроки в национальной команде. Для них до последнего держат место в заявке, а они готовы лететь в сборную по первому зову. Этот чемпионат мира не стал исключением. Пусть Илья Воробьёв говорит, что рассчитывает на тех игроков, что есть у него сейчас, но если «столичные» потерпят неудачу с «Питтсбургом», стоит ждать новостей о скором прилёте всех «вашингтонцев».



Если «Вашингтон» выйдет в финал Востока, вызов должен получить Евгений Малкин. Да вот захочет ли он ехать на чемпионат мира после нескольких изнурительных лет, в которых были игры до середины июня и два кубка Стэнли?



Кого ждут: Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов



Не ждут, пожалуй, только Василевского. Остальных — ждут и посматривают хайлайты серии «Вашингтон» — «Питтсбург». Счёт в этом противостоянии пока равный, а пятый матч состоится в ночь на 6 мая.

Сборная США

Кто нужен: Тори Круг, Джон Карлсон



В заявке американцев осталось место для двух полевых игроков. С нападением у США всё в порядке, а крутой защитник не помешал бы. Таким лидером мог бы стать Джон Карлсон. Ведущий оборонец «Вашингтона» набрал 68 очков в регулярном чемпионате, 10 — в плей-офф и на данный момент является лучшим американским защитником в НХЛ. Но в сборную он вряд ли приедет, раньше его не интересовали чемпионаты мира.



Круг проводит свой лучший сезон в НХЛ, и в плей-офф продолжает штамповать очки. Единственный его минус — показатель полезности («-5»). В 2015-м защитник «Бостона» помог американцам выиграть бронзу и был одним из лидеров команды.

Кого ждут: Чарли Макэвой



Чемпион мира среди юниоров и среди молодёжи, 20-летний Макэвой сразу стал одним из столпов обороны «Бостона». Он не только надёжен у собственных



ворот, но и активно помогает в атаке. Макэвой дебютировал за взрослую сборную на ЧМ-2017 и неплохо себя проявил.

Сборная Швейцарии