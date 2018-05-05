Овечкин, Кузнецов и другие игроки НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ
Скоро в Данию может приехать ещё несколько звёзд.
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Чемпионат мира уже стартовал, а команды не спешат полностью заполнять свои заявки. Рассказываем, каких игроков НХЛ продолжают ждать в Дании.
Сборная Швеции
Кто нужен: Виктор Хедман, Маттиас Экхольм, Никлас Бекстрём, Филип Форсберг
Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг ещё в марте говорил, что готов ждать подкрепления из НХЛ до конца второго раунда. Среди возможных кандидатов он выделил Виктора Хедмана и Никласа Бекстрёма.
Хедман — второй раз подряд номинирован на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику НХЛ. Он проводит очередной выдающийся сезон — 63 очка в регулярном чемпионате, второй по показателю полезности в лиге среди защитников. В
Экхольм выходит во второй паре «Нэшвилла» и за 10 матчей
Бекстрём был одним из творцов прошлогоднего золота шведов, он без сомнений является одним из лучших центров в НХЛ. Несмотря на то, что в «Вашингтоне» разбили его многолетнюю связку с Овечкиным, Бекстрём набрал 71 очко, и в
Форсберг повторил личный рекорд результативности (64 очка), в
Кого ждут: Маттиас Экхольм, Никлас Бекстрём, Филип Форсберг
В случае со Швецией ожидания не сильно расходятся с реальностью, кроме того, что Хедмана Грёнборг рискует не дождаться. В целом шведы охотно едут в сборную, будет неудивительно, если команду пополнит несколько ещё несколько больших звёзд.
Сборная Чехии
Кто нужен: Михал Кемпны, Якуб Ержабек, Давид Пастрняк, Давид Крейчи, Томаш Гертл
Чехам ещё предстоит провести первый матч на турнире, а пока их заявка выглядит самой куцей — всего 19 человек, включая двух вратарей. Главное усиление необходимо в линии нападения.
Пастрняк набрал сумасшедшие 20 очков в 11 матчах
32-летний Крейчи — нечастый гость чемпионатов мира, последний раз он играл на этом турнире в 2012 году. В этом сезоне его результативность упала, но 44 очка в «регулярке» и девять в
Гертл, как и его соотечественники из «Бостона», может освободиться для сборной уже к концу недели. За «Сан-Хосе» в этом году он набрал солидные 46 очков, а в
Чешская линия обороны наполовину составлена из молодых и неопытных хоккеистов, поэтому усиление ей крайне необходимо. В
Сборная Канады
Кто нужен: Брент Бёрнс,
Канадцы в первом матче не смогли выиграть принципиальное противостояние с США, проиграв по буллитам. Основная нагрузка выпала на Аарона Экблада, который сыграл больше 28 минут. В заявке сейчас находятся шесть защитников — это мало.
Власич в прошлом году приехал в сборную после первого раунда
Из «Бостона» в теории могут приехать Патрис Бержерон и Брэд Маршан, но есть большие сомнения в том, что они захотят лететь в Европу. Бержерон последний раз играл на ЧМ в 2006 году, Маршан — в 2016-м, когда «Бостон» не попал в
Кого ждут: Бренден Диллон, Джоэль Эдмундсон, Джейк Дебраск
Диллон лишь однажды играл за сборную — на ЧМ-2013, когда он ещё не был полноценным игроком основы «Сан-Хосе». Теперь он окреп и показывает неплохую статистику, выходя в третьем звене (четыре передачи в
В Хернинге с командой находится защитник Джоэль Эдмундсон — его пока не заявляли
Канадцы могут надеяться и на 21-летнего нападающего Джейка Дебраска, который проводит дебютный сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он набрал 43 очка за «Бостон», в 11 играх
Сборная Финляндии
Кто нужен: Туука Раск, Олли Мяяття, Патрик Лайне
В финской команде проблема с вратарями — и Сятери, и Хуссо в этом сезоне играли в основном в АХЛ. Если после вылета «Бостона» вдруг приедет Раск, это будет настоящим чудом — ранее он никогда не играл на чемпионатах мира.
Единственный финский защитник, оставшийся в
MVP ЧМ-2016 Лайне стал бы желанным пополнением в любой команде. Счёт в серии «Виннипег» — «Нэшвилл» равный, 2−2, но даже если «реактивщики» вылетят, далеко не факт, что Патрик согласится сыграть в Дании. В прошлом году он уже отказывался, сославшись на усталость.
Кого ждут: Йоонас Донской, Олли Мяяття, Йоэль Армия
Донской и его «Сан-Хосе» близок к окончанию сезона. 26-летний форвард не является главной звездой команды, но провёл очередной крепкий чемпионат — 32 очка, плюс четыре — в восьми играх
Армия получил повреждение и провёл только шесть кубковых матчей, однако вышел на четвёртую игру «Виннипега» с «Нэшвиллом». Неизвестно, насколько серьёзна у него травма, но пока «Виннипег» не завершил сезон, подробностей мы не узнаем.
Сборная России
Кто нужен: Андрей Василевский, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин
В первую очередь опасения вызывает вратарский вопрос. Пока первым номером значится Василий Кошечкин, но подкрепление в виде Василевского было бы как нельзя кстати. Да только Андрей и его «Тампа» рвутся в финал Востока, и рассчитывать на него не приходится.
Троица из «Вашингтона» — всегда желанные игроки в национальной команде. Для них до последнего держат место в заявке, а они готовы лететь в сборную по первому зову. Этот чемпионат мира не стал исключением. Пусть Илья Воробьёв говорит, что рассчитывает на тех игроков, что есть у него сейчас, но если «столичные» потерпят неудачу с «Питтсбургом», стоит ждать новостей о скором прилёте всех «вашингтонцев».
Если «Вашингтон» выйдет в финал Востока, вызов должен получить Евгений Малкин. Да вот захочет ли он ехать на чемпионат мира после нескольких изнурительных лет, в которых были игры до середины июня и два кубка Стэнли?
Кого ждут: Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов
Не ждут, пожалуй, только Василевского. Остальных — ждут и посматривают хайлайты серии «Вашингтон» — «Питтсбург». Счёт в этом противостоянии пока равный, а пятый матч состоится в ночь на 6 мая.
Сборная США
Кто нужен: Тори Круг, Джон Карлсон
В заявке американцев осталось место для двух полевых игроков. С нападением у США всё в порядке, а крутой защитник не помешал бы. Таким лидером мог бы стать Джон Карлсон. Ведущий оборонец «Вашингтона» набрал 68 очков в регулярном чемпионате, 10 — в
Круг проводит свой лучший сезон в НХЛ, и в
Кого ждут: Чарли Макэвой
Чемпион мира среди юниоров и среди молодёжи, 20-летний Макэвой сразу стал одним из столпов обороны «Бостона». Он не только надёжен у собственных
ворот, но и активно помогает в атаке. Макэвой дебютировал за взрослую сборную на ЧМ-2017 и неплохо себя проявил.
Сборная Швейцарии
Кто нужен: Роман Йози, Кевин Фиала, Тимо Майер
Не удивляйтесь, но теоретически швейцарцы могут серьёзно усилиться после окончания второго раунда НХЛ. Йози — капитан «Нэшвилла», который входит в пятёрку лучших бомбардиров команды. На него можно рассчитывать в любых ситуациях, но до Дании Роман, скорее всего не доедет. В среднем он играет больше 25 минут за матч и наверняка захочет отдохнуть, если «Нэшвилл» не пройдёт «Виннипег».
21-летний Фиала в этом году совершил прорыв, набрав почти 50 очков за «Нэшвилл», но в
Майеру тоже 21 год, и он удачно играет в этом году, а в
Кого ждут: Тимо Майер, Кевин Фиала, Янник Вебер
Помимо двух форвардов, швейцарцы могут пригласить ещё одного защитника «Нэшвилла» — Вебера. Он получает мало игрового времени в НХЛ, а в сборной может стать один из ведущих защитников, человеком, на которого будут рассчитывать в самых важных ситуациях.
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