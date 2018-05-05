Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке
Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке в рамках чемпионата мира — 2018, который проходит в Дании.
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Напомним, 4 мая россияне разгромили сборную Франции — 7:0, 6 мая национальная команда сыграет с командой Австрии.
Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин.
«Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов, Бывальцев;.
«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;.
«Серые»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников;.
«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.
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