Обе команды проводили свою дебютную игру на турнире.



«Это был отличный способ начать чемпионат мира. Мы начали матч в низком темпе, но позже мы доказали, что можем хорошо конкурировать. Несколько наших ребят выдали отличные выступления, мы будем стремиться к подобному и двигаться вперёд», — приводит слова специалиста USA Hockey.