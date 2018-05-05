Тренер сборной США: Матч с Канадой — отличный способ начать чемпионат мира
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги выигранного матча с командой Канады (5:4 Б) на чемпионате мира — 2018.
Обе команды проводили свою дебютную игру на турнире.
«Это был отличный способ начать чемпионат мира. Мы начали матч в низком темпе, но позже мы доказали, что можем хорошо конкурировать. Несколько наших ребят выдали отличные выступления, мы будем стремиться к подобному и двигаться вперёд», — приводит слова специалиста USA Hockey.
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|4 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа B
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Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Билл Питерс
Вратари
|Кейт Кинкейд
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|Пьер-Люк Дюбуа (Бо Хорват)
|00:47
|02:06
|03:34
|Куинтон Хьюз
|Райан О`Райлли (Дж. Бэйли)
|12:23
|13:59
|Андерс Ли (Т. Томпсон, А. Дебринкэт)
|2-й период
|20:43
|Дилан Ларкин (К. Крайдер, Дж. Истерли)
|30:00
|Джонни Годро (Б. Коулман, П. Кейн)
|31:01
|Энтони Бовилье (А. Экблад, М. Барзал)
|37:53
|3-й период
|43:27
|Дилан Ларкин (К. Крайдер, К. Аткинсон)
|Колтон Парэйко (К. Макдэвид)
|50:48
|Пьер-Люк Дюбуа
|56:00
|Овертайм
|61:32
|Блейк Коулман
|Коннор Макдэвид
|64:43
Серия буллитов - победный бросок
|К. Аткинсон
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол