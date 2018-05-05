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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
13:15 перерыв Швейцария 1
Австрия 0
Группа B
13:15 перерыв Норвегия 2
Латвия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33375835/
5 мая 2018, 13:26 | Чемпионат.com

Тренер сборной США: Матч с Канадой — отличный способ начать чемпионат мира

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги выигранного матча с командой Канады (5:4 Б) на чемпионате мира — 2018.

Обе команды проводили свою дебютную игру на турнире.

«Это был отличный способ начать чемпионат мира. Мы начали матч в низком темпе, но позже мы доказали, что можем хорошо конкурировать. Несколько наших ребят выдали отличные выступления, мы будем стремиться к подобному и двигаться вперёд», — приводит слова специалиста USA Hockey.
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4 Мая, 17:15 Зрители 9632 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
США 5:4 Б
Серия буллитов
(1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Канада
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Билл Питерс
Вратари
Кейт Кинкейд Дарси Кюмпер
1-й период
Пьер-Люк Дюбуа (Бо Хорват) 00:47
02:06
03:34 Куинтон Хьюз
Райан О`Райлли (Дж. Бэйли) 12:23
13:59 Андерс Ли (Т. Томпсон, А. Дебринкэт)
2-й период
20:43 Дилан Ларкин (К. Крайдер, Дж. Истерли)
30:00 Джонни Годро (Б. Коулман, П. Кейн)
31:01
Энтони Бовилье (А. Экблад, М. Барзал) 37:53
3-й период
43:27 Дилан Ларкин (К. Крайдер, К. Аткинсон)
Колтон Парэйко (К. Макдэвид) 50:48
Пьер-Люк Дюбуа 56:00
Овертайм
61:32 Блейк Коулман
Коннор Макдэвид 64:43
Серия буллитов - победный бросок
К. Аткинсон
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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