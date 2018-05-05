Хелльберг: У шведов отличные шансы защитить титул чемпионов мира

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Сборная Швеции в пятницу со счетом 5:0 обыграла белорусов в первой игре на чемпионате мира в Копенгагене. Хелльберг отразил 27 бросков в дебютной игре на мировых первенствах. Шведы являются действующими чемпионами мира.

«Дебют на чемпионате мира — об этом я мечтал с раннего детства. Рад, что мы победили в первой игре турнира, что сыграли на ноль, хотя соперник нанес более двадцати бросков по нашим воротам. Считаю, у нас отличные шансы защитить титул, в команде собраны игроки высокого класса. Другое дело, что мастера есть не только у нас, так что главное — действительно стать командой. Мы пойдем матч за матчем. Пойдем за золотом, разумеется», — сказал Хелльберг.