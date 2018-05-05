Сэйв белорусского голкипера Ивана Кульбакова — в тройке лучших на старте ЧМ по хоккею
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сэйв белорусского голкипера Ивана Кульбакова вошел в тройку лучших после первого тура чемпионата мира по хоккею в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом периоде встречи со Швецией (0:5) вратарь отразил бросок нападающего клуба НХЛ «Анахайм» Рикарда Ракелля и занял третье место в числе лучших спасений своих ворот в первый день турнира.
Самым эффектным сэйвом, по мнению организаторов, отметился голкипер датчан и канадского «Торонто» Фредерик Андерсен в противостоянии с Германией.
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