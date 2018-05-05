Денисов: Вокруг белорусских хоккеистов много негатива, но нужно верить в команду

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
13:15 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
13:15 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33373487/
5 мая 2018, 0:50 | Р-Спорт

Денисов: Вокруг белорусских хоккеистов много негатива, но нужно верить в команду

КОПЕНГАГЕН, 5 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Вокруг сборной Белоруссии по хоккею много негатива, от этого нужно избавляться, заявил защитник национальной команды Владимир Денисов.

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© РИА "Новости"

Сборная Белоруссии в пятницу проиграла шведам со счетом 0:5 в первом матче чемпионата мира в Дании. В субботу белорусы сыграют с командой Франции.

«Недавно сидел вечером и подумал, что играю в сборной уже 12 лет. Насколько же они разные — та команда, в которой я дебютировал, и команда сейчас. Это большая пища для размышлений, тут есть, над чем подумать. О нашем уровне, ментальности, отношении, интригах и всем таком. Не хочу сейчас об этом говорить, начало чемпионата, и вокруг сборной и так много негатива. Надо смотреть позитивно, верить в команду, а мы постараемся сделать все, что зависит от нас», — сказал Денисов журналистам.

«Мы сыграли со шведами так, как позволил соперник. Первые десять минут мы сопротивлялись, а потом два быстрых гола, и уже шведы полностью контролировали ход игры, владели шайбой, быстро переходили в атаку, здорово крутили в нашей зоне. Счет на табло бьет по психологии, но надо быть сильными, забыть об этом поражении. Не знаю, какой соперник по уровню с нами сопоставим, но надо брать максимум очков в своих матчах. Завтра матч с французами из этого ряда», — отметил Денисов.
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4 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Швеция 5:0
(2:0, 2:0, 1:0)
Беларусь
Главные тренеры
Рикард Гренборг Дэйв Льюис
Вратари
Магнус Хелльберг Иван Кульбаков 33:45 (М. Карнаухов 33:45)
1-й период
09:17 Лиас Андерссон (А. Кемпе, Д. Эверберг)
09:45 Густав Нюквист (Й. Клингберг, Х. Линдхольм)
14:04 Маттиас Янмарк
2-й период
Егор Шарангович 21:21
23:49 Маттиас Янмарк (Р. Ракелль, М. Зибанежад)
28:26 Адриан Кемпе
31:37 Рикард Ракелль
33:45 Рикард Ракелль
37:00 Густав Нюквист
3-й период
Александр Матерухин 47:48
56:11 Мика Зибанежад (М. Янмарк, Р. Ракелль)
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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КОПЕНГАГЕН, 5 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Сборная Швеции по хоккею наказала команду Белоруссии за ошибки и закономерно добилась крупной победы в матче группового этапа чемпионата мира, заявил белорусский защитник Дмитрий Коробов.
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