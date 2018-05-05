Денисов: Вокруг белорусских хоккеистов много негатива, но нужно верить в команду
КОПЕНГАГЕН, 5 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Вокруг сборной Белоруссии по хоккею много негатива, от этого нужно избавляться, заявил защитник национальной команды Владимир Денисов.
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Сборная Белоруссии в пятницу проиграла шведам со счетом 0:5 в первом матче чемпионата мира в Дании. В субботу белорусы сыграют с командой Франции.
«Недавно сидел вечером и подумал, что играю в сборной уже 12 лет. Насколько же они разные — та команда, в которой я дебютировал, и команда сейчас. Это большая пища для размышлений, тут есть, над чем подумать. О нашем уровне, ментальности, отношении, интригах и всем таком. Не хочу сейчас об этом говорить, начало чемпионата, и вокруг сборной и так много негатива. Надо смотреть позитивно, верить в команду, а мы постараемся сделать все, что зависит от нас», — сказал Денисов журналистам.
«Мы сыграли со шведами так, как позволил соперник. Первые десять минут мы сопротивлялись, а потом два быстрых гола, и уже шведы полностью контролировали ход игры, владели шайбой, быстро переходили в атаку, здорово крутили в нашей зоне. Счет на табло бьет по психологии, но надо быть сильными, забыть об этом поражении. Не знаю, какой соперник по уровню с нами сопоставим, но надо брать максимум очков в своих матчах. Завтра матч с французами из этого ряда», — отметил Денисов.
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|Рикард Гренборг
|Дэйв Льюис
|Магнус Хелльберг
|Иван Кульбаков 33:45 (М. Карнаухов 33:45)
|1-й период
|09:17
|Лиас Андерссон (А. Кемпе, Д. Эверберг)
|09:45
|Густав Нюквист (Й. Клингберг, Х. Линдхольм)
|14:04
|Маттиас Янмарк
|2-й период
|Егор Шарангович
|21:21
|23:49
|Маттиас Янмарк (Р. Ракелль, М. Зибанежад)
|28:26
|Адриан Кемпе
|31:37
|Рикард Ракелль
|33:45
|Рикард Ракелль
|37:00
|Густав Нюквист
|3-й период
|Александр Матерухин
|47:48
|56:11
|Мика Зибанежад (М. Янмарк, Р. Ракелль)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол