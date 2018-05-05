Коробов: Белорусские хоккеисты играли со шведами на ЧМ 10 минут, разгром по делу
КОПЕНГАГЕН, 5 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Сборная Швеции по хоккею наказала команду Белоруссии за ошибки и закономерно добилась крупной победы в матче группового этапа чемпионата мира, заявил белорусский защитник Дмитрий Коробов.
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Сборная Белоруссии в пятницу проиграла шведам со счетом 0:5 в первом матче чемпионата мира в Дании.
«Вы сами все видели. Десять минут первые хорошо играли, а дальше все по делу. Позиционные ошибки,
«У нас уже матч с французами. Мы злые, они злые. Нам надо французов обыгрывать. Нам по силам обыгрывать основных конкурентов и выходить в четвертьфинал. Все в наших руках», — добавил Коробов.
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|Рикард Гренборг
|Дэйв Льюис
|Магнус Хелльберг
|Иван Кульбаков 33:45 (М. Карнаухов 33:45)
|1-й период
|09:17
|Лиас Андерссон (А. Кемпе, Д. Эверберг)
|09:45
|Густав Нюквист (Й. Клингберг, Х. Линдхольм)
|14:04
|Маттиас Янмарк
|2-й период
|Егор Шарангович
|21:21
|23:49
|Маттиас Янмарк (Р. Ракелль, М. Зибанежад)
|28:26
|Адриан Кемпе
|31:37
|Рикард Ракелль
|33:45
|Рикард Ракелль
|37:00
|Густав Нюквист
|3-й период
|Александр Матерухин
|47:48
|56:11
|Мика Зибанежад (М. Янмарк, Р. Ракелль)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол