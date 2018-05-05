Коробов: Белорусские хоккеисты играли со шведами на ЧМ 10 минут, разгром по делу

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Сборная Белоруссии в пятницу проиграла шведам со счетом 0:5 в первом матче чемпионата мира в Дании.

«Вы сами все видели. Десять минут первые хорошо играли, а дальше все по делу. Позиционные ошибки, где-то не доработали. Можно спокойно со шведами играть, но сегодня все по делу. После десяти минут стали жаться к воротам, и нас сразу же наказали. Единственный позитив сегодня — то, что не бросили играть, бились до конца. То, что мы могли делать, мы делали», — сказал Коробов журналистам.

«У нас уже матч с французами. Мы злые, они злые. Нам надо французов обыгрывать. Нам по силам обыгрывать основных конкурентов и выходить в четвертьфинал. Все в наших руках», — добавил Коробов.