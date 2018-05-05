Сборная Дании по буллитам обыграла команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею
КОПЕНГАГЕН, 5 мая. /ТАСС/. Команда Дании со счетом 3:2 в серии буллитов одержала победу над сборной Германии в своем первом матче на домашнем чемпионате мира по хоккею. Встреча прошла на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йеспер Йенсен (29-я минута), Фредерик Сторм (36), победный буллит реализовал Франс Нильсен. У проигравших отличились Леон Драйзайтль (33) и Ясин Эхлиз (51).
Сборная Дании занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав два очка. Лидирует команда США, которая ранее также в серии буллитов со счетом 5:4 обыграла канадцев. В активе сборных Германии и Канады по одному очку.
В следующем матче датчане сыграют 5 мая со сборной США, а немцы 6 мая встретятся с командой Норвегии.
Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|4 Мая, 21:15
|Зрители 9982
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
Главные тренеры
|Марко Штурм
|Янне Карлссон
Вратари
|Тимо Пильмайер
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Никлас Йенсен
|08:19
|2-й период
|27:04
|Янник Зайденберг
|Йеспер Йенсен (Й.Б. Йенсен, Ф. Нильсен)
|28:44
|32:12
|Леон Драйзайтль (Я. Элиц)
|33:32
|Леон Драйзайтль
|Фредерик Сторм (Н. Хардт, Ф. Ларсен)
|35:17
|3-й период
|41:38
|Мануэль Видерер
|Стефан Лассен
|47:02
|50:43
|Ясин Элиц (Л. Драйзайтль, М. Мюллер)
|59:45
|Марк Михелис
Серия буллитов - победный бросок
|Ф. Нильсен
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол