Сборная Дании по буллитам обыграла команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Австрия - Россия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
13:15 не начался Швейцария
Австрия
Группа B
13:15 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа B
17:15 не начался Финляндия
Южная Корея
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Словакия
тв
Группа B
21:15 не начался Дания
США
тв
Группа A
6.05 не начался Австрия
Россия
тв
Группа B
6.05 не начался Южная Корея
Канада
тв
Группа A
6.05 не начался Швеция
Чехия
тв
Группа B
6.05 не начался Германия
Норвегия
тв
Группа A
6.05 не начался Словакия
Швейцария
тв
Группа B
6.05 не начался Латвия
Финляндия
тв
Группа A
7.05 не начался Беларусь
Россия
тв
Группа B
7.05 не начался США
Германия
тв
Группа A
7.05 не начался Швеция
Франция
тв
Группа B
7.05 не начался Канада
Дания
тв
Группа A
8.05 не начался Австрия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Южная Корея
Латвия
тв
Группа A
8.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Норвегия
тв
Группа A
9.05 не начался Швейцария
Беларусь
тв
Группа B
9.05 не начался Германия
Южная Корея
тв
Группа A
9.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа B
9.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Франция
тв
Группа B
10.05 не начался США
Латвия
тв
Группа A
10.05 не начался Чехия
Россия
тв
Группа B
10.05 не начался Норвегия
Канада
тв
Группа A
11.05 не начался Франция
Австрия
тв
Группа B
11.05 не начался Дания
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Беларусь
Чехия
тв
Группа B
11.05 не начался США
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Словакия
Швеция
Группа B
12.05 не начался Латвия
Германия
Группа A
12.05 не начался Австрия
Беларусь
Группа B
12.05 не начался Дания
Южная Корея
тв
Группа A
12.05 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
12.05 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33373422/
5 мая 2018, 1:08 | ТАСС

Сборная Дании по буллитам обыграла команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею

КОПЕНГАГЕН, 5 мая. /ТАСС/. Команда Дании со счетом 3:2 в серии буллитов одержала победу над сборной Германии в своем первом матче на домашнем чемпионате мира по хоккею. Встреча прошла на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йеспер Йенсен (29-я минута), Фредерик Сторм (36), победный буллит реализовал Франс Нильсен. У проигравших отличились Леон Драйзайтль (33) и Ясин Эхлиз (51).

Сборная Дании занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав два очка. Лидирует команда США, которая ранее также в серии буллитов со счетом 5:4 обыграла канадцев. В активе сборных Германии и Канады по одному очку.

В следующем матче датчане сыграют 5 мая со сборной США, а немцы 6 мая встретятся с командой Норвегии.

Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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4 Мая, 21:15 Зрители 9982 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Германия 2:3 Б
Серия буллитов
(0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Дания
Главные тренеры
Марко Штурм Янне Карлссон
Вратари
Тимо Пильмайер Фредерик Андерсен
1-й период
Никлас Йенсен 08:19
2-й период
27:04 Янник Зайденберг
Йеспер Йенсен (Й.Б. Йенсен, Ф. Нильсен) 28:44
32:12 Леон Драйзайтль (Я. Элиц)
33:32 Леон Драйзайтль
Фредерик Сторм (Н. Хардт, Ф. Ларсен) 35:17
3-й период
41:38 Мануэль Видерер
Стефан Лассен 47:02
50:43 Ясин Элиц (Л. Драйзайтль, М. Мюллер)
59:45 Марк Михелис
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Нильсен
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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