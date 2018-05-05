Сборная Дании по буллитам обыграла команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йеспер Йенсен (29-я минута), Фредерик Сторм (36), победный буллит реализовал Франс Нильсен. У проигравших отличились Леон Драйзайтль (33) и Ясин Эхлиз (51).

Сборная Дании занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав два очка. Лидирует команда США, которая ранее также в серии буллитов со счетом 5:4 обыграла канадцев. В активе сборных Германии и Канады по одному очку.

В следующем матче датчане сыграют 5 мая со сборной США, а немцы 6 мая встретятся с командой Норвегии.

Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.